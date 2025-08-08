Doanh nghiệp chọn thuê server vật lý hay thuê cloud server cho hạ tầng số?

Doanh nghiệp chọn thuê server vật lý giá rẻ hay thuê cloud server cho hạ tầng CNTT số phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô kinh doanh, mức độ ổn định, nhu cầu mở rộng linh hoạt, khả năng kiểm soát, chi phí đầu tư và yêu cầu về bảo mật dữ liệu. Vậy khi nào doanh nghiệp nên thuê máy chủ vật lý, khi nào nên thuê server cloud? Mỗi hình thức đều có ưu, nhược điểm riêng phù hợp với từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp thuê server vật lý khi nào?

1.1. Lý do doanh nghiệp nên thuê máy chủ vật lý làm hạ tầng máy chủ

Doanh nghiệp chọn dịch vụ cho thuê server vật lý giá rẻ khi cần hiệu suất cao, độ ổn định, bảo mật dữ liệu ở mức cao và khi có nhu cầu tùy biến phần cứng linh hoạt. Đặc biệt máy chủ riêng là lựa chọn tốt cho các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên riêng biệt và khả năng kiểm soát hoàn toàn. Cụ thể những lý do doanh nghiệp nên thuê máy chủ vật lý (Dedicated Server) cho hạ tầng số:

Vì sao doanh nghiệp nên chọn dịch vụ cho thuê server vật lý giá rẻ đê xây dựng hạ tầng máy chủ?

Hiệu suất cao và ổn định: Máy chủ vật lý cung cấp tài nguyên riêng, không phải chia sẻ nên hiệu suất cao và độ ổn định. Đặc biệt phù hợp cho doanh nghiệp có ứng dụng đòi hỏi xử lý dữ liệu lớn và liên tục.

Phù hợp doanh nghiệp yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ riêng biệt nhằm tăng tính bảo mật, giảm nguy cơ bị tấn công hiệu quả.

Doanh nghiệp toàn quyền kiểm soát: Sử dụng dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý có toàn quyền kiểm soát phần cứng và phần mềm tùy theo nhu cầu mà thuê máy chủ cloud không thể thực hiện được.

Thuê server riêng có tài nguyên riêng biệt: Khác với thuê máy chủ cloud , thuê VPS hay Shared Hosting thì thuê máy chủ riêng không phải chia sẻ tài nguyên, phù hợp các ứng dụng đặc thù của doanh nghiệp yêu cầu phần cứng riêng như các ứng dụng: Game, đồ họa,...

1.2. Các gói dịch vụ cho thuê server vật lý giá rẻ tại FPT Cloud

Bảng giá dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý giá rẻ - FPT Cloud Gói dịch vụ CPU RAM Lưu trữ SSD (GB) Băng thông VN (Mbps) IP riêng Dữ liệu truyền Gói 1 8 cores, 16 threads 48GB DDR4 2 x 480GB SSD NVMe Enterprise 100 1 Không giới hạn Gói 2 16 cores, 32 threads 48GB DDR4 2 x 480GB SSD NVMe Enterprise 100/200 1 Không giới hạn Gói 3 12 cores, 24 threads (V3) 48GB DDR4 2 x 480GB SSD NVMe Enterprise 100/300 1 Không giới hạn

Lợi ích khi doanh nghiệp thuê máy chủ vật lý giá rẻ Hà Nội của FPT Cloud:

Chỗ đặt máy chủ đạt chuẩn quốc tế Uptime Tier 3 (Uptime Institute) , đảm bảo an toàn, vận hành ổn định và tuân thủ quy định bảo mật quốc tế.

Vị trí thuê máy chủ vật lý tại Datacenter Hà Nội đặt trên tủ Rack đạt tiêu chuẩn data center quốc tế cho băng thông mạnh, độ trễ thấp.

Hiệu năng vượt trội, tài nguyên phần cứng riêng biệt, không chia sẻ giúp hoạt động ổn định, hiệu suất cao.

Cung cấp nhiều gói cấu hình máy chủ riêng đa dạng, linh hoạt tùy chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp.

Bảo mật đa lớp như Firewall, DDos, Anti Spam bảo vệ dữ liệu khỏi tấn công mạng.

Toàn quyền quản lý, kiểm soát cao nhất khi vận hành, bảo trì, cài đặt hệ điều hành và phần mềm.

Ngoài ra, dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý giá rẻ tại FPT Cloud cam kết SLA 99,99%, hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365, tư vấn miễn phí, chi phí minh bạch và chính sách thanh toán linh hoạt.

Những đặc quyền của doanh nghiệp khi chọn dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý tại FPT Cloud

2. Vì sao doanh nghiệp nên thuê cloud server để xây dựng hạ tầng CNTT số khi nào?

Tại sao các tổ chức, công ty và doanh nghiệp (SMEs) nên chọn giải pháp cho thuê cloud server (máy chủ đám mây ảo) để xây dựng hạ tầng CNTT số?

2.1. Khi nào tổ chức và doanh nghiệp nên thuê cloud server?

Tổ chức và doanh nghiệp chọn thuê cloud server khi có nhu cầu mở rộng dễ dàng, linh hoạt thay đổi tài nguyên thường xuyên và tiết kiệm chi phí ban đầu. Cụ thể như sau:

Linh hoạt và mở rộng: Thuê cloud server dễ dàng tăng giảm CPU, RAM, lưu trữ, băng thông theo nhu cầu mà không phải mua thêm phần cứng.

Triển khai nhanh chóng: Khi thuê máy chủ cloud khởi tạo server nhanh, rút ngắn thời gian đưa dịch vụ vào hoạt động.

Khả năng quản lý dễ dàng: Thuê server ảo có giao diện trực quan và công cụ tự động giúp quản lý, giám sát tài nguyên hiệu quả.

Giá thuê server thấp: So với thuê server vật lý thì giá thuê cloud server thấp hơn so với giá thuê máy chủ vật lý bởi vì thuê server cloud không cần đầu tư lớn cho hạ tầng, giảm áp lực tài chính ban đầu. Hơn nữa máy chủ riêng tiêu tốn nhiều điện năng và cần không gian đặt máy chủ riêng (server colocation) , dẫn đến chi phí làm mát và vận hành hệ thống cao hơn.

Ứng dụng phổ biến của cloud server: Di chuyển hạ tầng máy chủ lên Cloud, Xây dựng và triển khai hệ thống Web/Application, làm máy chủ hiệu suất cao (High-Performance Server).

2.2. Các gói dịch vụ cho cho thuê cloud server giá tốt của FPT Cloud

Bảng các gói dịch vụ cho thuê Cloud Server Hà Nội - FPT Cloud Gói dịch vụ vCPU RAM Ổ cứng SSD Bảo mật Backup Hỗ trợ kỹ thuật Standard Gói 1 2 vCPU 4GB 200GB Firewall Layer 4 0 GB 24/7/365 Gói 2 4 vCPU 8GB 100GB Firewall Layer 4 100 GB 24/7/365 Gói 3 8 vCPU 16GB 500GB Firewall Layer 4 500GB 24/7/365 High Performance Gói 1 8 vCPU 16GB 300GB Firewall Layer 4 Không có Backup 24/7/365 Gói 2 8 vCPU 24GB 500GB Firewall Layer 4 Không có Backup 24/7/365 Gói 3 16 vCPU 32GB 500GB Firewall Layer 4 Không có Backup 24/7/365

Những lợi ích khi thuê cloud server (thuê server ảo) Hà Nội của FPT Cloud

Những lợi ích khi thuê máy chủ cloud Hà Nội của FPT Cloud:

Tích hợp Load Balancer cơ bản cho phép triển khai chia sẻ tài nguyên hệ thống, nâng cao hiệu suất và tính sẵn sàng cao.

Triển khai nhanh, dễ dàng mở rộng và đảm bảo an toàn bảo mật tuyệt đối cho hệ thống.

Cam kết sự ổn định với thời gian sẵn sàng hoạt động uptime 99,99% với chi phí tối ưu và minh bạch.

Tùy vào quy mô, mục tiêu và đặc thù vận hành mà mỗi doanh nghiệp sẽ có lựa chọn thuê server vật lý (máy chủ vật lý) hay thuê cloud server (máy chủ đám mây) cho hạ tầng số phù hợp nhất.

