Đoàn Việt Nam lần đầu tranh tài tại Vòng chung kết quốc tế cuộc thi Global HackAtom 2026 ở Nga

Từ ngày 11-17/9, đoàn đại biểu Việt Nam gồm 6 sinh viên đến từ trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức tham gia tranh tài tại Vòng chung kết quốc tế cuộc thi Global HackAtom 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có đại diện góp mặt tại sân chơi công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử quy mô lớn này.

Vòng chung kết năm nay được tổ chức tại thành phố Ekaterinburg, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên Quốc tế 2026, quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất đã vượt qua vòng loại quốc gia tại các nước như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Ai Cập, Nam Phi, Indonesia...

Trước đó, vào ngày 26-27/3, vòng loại quốc gia Global HackAtom tại Việt Nam đã lần đầu tiên được tổ chức thành công tại Hà Nội để tìm kiếm và sàng lọc ra những nhân tố xuất sắc nhất đại diện cho quốc gia sang Nga dự thi.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, chị Hà Thị Thùy Linh - công tác tại Trung tâm Năng Lượng Hạt nhân Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân, Trưởng nhóm Việt Nam - cho biết đây là cuộc thi về khoa học kỹ thuật đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành cho lĩnh vực hạt nhân và các ngành kỹ thuật, cũng là bước ngoặt ban đầu khẳng định việc tiếp tục con đường tiến tới sử dụng năng lượng hạt nhân của Việt Nam.

Theo chị Linh, Global HackAtom là cuộc thi về ý tưởng sáng tạo thực tế và áp lực rất cao khi phải giải quyết vấn đề trong khoảng thời gian ngắn 15-20 tiếng. Năm nay bài thi có tất cả 17 nhóm thi và 17 đề bài khác nhau. Do đó, đây là sân chơi lớn cho sinh viên Việt Nam đối đầu trực tiếp với các sinh viên từ những trường đại học kỹ thuật nổi tiếng hàng đầu và có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực hạt nhân của Nga như Đại học Bách khoa Tomsk, Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia MEPhI,...

Global HackAtom được biết đến là một cuộc marathon ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực hạt nhân. Tại đây, các sinh viên phải tự lực phát triển các giải pháp đột phá, không theo khuôn mẫu sẵn có để giải quyết các bài toán thực tế thuộc lĩnh vực công nghệ hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bao gồm y học hạt nhân, quản lý tài nguyên địa chất, và các giải pháp năng lượng xanh.

Toàn bộ chi phí đi lại, lưu trú và chương trình trải nghiệm văn hóa, học thuật của đội tuyển Việt Nam tại Nga đều được Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) và ban tổ chức tài trợ.

Sự hiện diện của đoàn Việt Nam tại Ekaterinburg không chỉ mở ra cơ hội cọ xát đỉnh cao với bạn bè quốc tế, mà còn khẳng định tiềm năng lớn của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc tiếp cận các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước trong tương lai./.

Theo TTXVN