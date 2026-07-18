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Đoàn Thanh niên xã Mường Lát triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên”

Hồ Thủy (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/7, Đoàn Thanh niên xã Mường Lát phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức trồng cây hoa giấy tại khu vực cổng chào thôn Mường Lát. Đây là hoạt động đầu tiên trong quá trình triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên” do Đoàn xã phát động, hướng tới xây dựng các tuyến đường hoa và tạo điểm nhấn về cảnh quan trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên xã Mường Lát triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên”

Sáng 18/7, Đoàn Thanh niên xã Mường Lát phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức trồng cây hoa giấy tại khu vực cổng chào thôn Mường Lát. Đây là hoạt động đầu tiên trong quá trình triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên” do Đoàn xã phát động, hướng tới xây dựng các tuyến đường hoa và tạo điểm nhấn về cảnh quan trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên xã Mường Lát triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên”

Đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mường Lát trồng cây hưởng ứng mô hình “Hàng cây thanh niên”.

Ngay sau phát động, đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Cựu chiến binh xã đã trồng hàng cây hoa giấy tại khu vực cổng chào thôn Mường Lát. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và sự chung tay của các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới.

Mô hình “Hàng cây thanh niên” là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ xã Mường Lát nhằm phát huy vai trò xung kích trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Thông qua hoạt động, Đoàn Thanh niên xã tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các công trình, phần việc vì cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và tạo diện mạo khang trang cho các khu dân cư.

Đoàn Thanh niên xã Mường Lát triển khai mô hình “Hàng cây thanh niên”

Đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Cựu chiến binh xã Mường Lát trồng cây hưởng ứng mô hình “Hàng cây thanh niên”.

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên xã Mường Lát sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể và Nhân dân nhân rộng mô hình “Hàng cây thanh niên” tại các tuyến đường, khu dân cư và địa điểm công cộng trên địa bàn, từng bước hình thành những tuyến đường hoa.

Hồ Thủy (CTV)

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#xã Mường Lát #Đoàn thanh niên #Mô hình #Triển khai #Đoàn viên thanh niên #Xây dựng nông thôn mới #Bảo vệ môi trường #hội cựu chiến binh #Hoa giấy #hoạt động

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