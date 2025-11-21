Hotline: 0822.173.636   |

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa: "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo"

Lê Phượng
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 160 đại biểu.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa: "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Ngày 21/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 160 đại biểu.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Quang cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh là tổ chức đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn, được thành lập theo Quyết định số 310-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 7/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Hiện nay, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh có 52 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với trên 9.000 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Giai đoạn 2022-2025, phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, qua đó đạt được nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, việc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên được quan tâm triển khai thực hiện, đã giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống có lý tưởng.

Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được tổ chức thực hiện hiệu quả. Các cơ sở Đoàn đã chú trọng phát động phong trào thi đua, triển khai đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Các hoạt động tình nguyện, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai rộng khắp. Kết quả, đã tổ chức được 260 lượt chương trình, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội với tổng kinh phí huy động 9,5 tỷ đồng.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Cùng với các hoạt động tình nguyện, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được triển khai sâu rộng, dưới nhiều hình thức.

Với những thành tích nổi bật, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Lao động hạng Nhì” năm 2022; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục và 2 lần tặng Cờ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”

Đồng chí Nguyễn Thị Mai tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030 với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Đoàn UBND tỉnh Thanh Hóa “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 9 nhóm giải pháp cụ thể.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai tái cử Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Phượng

#Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #UBND tỉnh Thanh Hóa #Nhiệm kỳ

