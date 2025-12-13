Cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ tỉnh phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân

Chiều 13/12, cụm thi đua số 1 Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của cụm và bình xét thi đua khen thưởng năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động MTTQ các xã, phường trong cụm số 1 khẳng định: Năm 2025, MTTQ các đơn vị đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy Ủy ban MTTQ các xã, phường được củng cố, kiện toàn; xây dựng quy chế làm việc và chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát đúng, có sự phân công rõ người, rõ việc, chất lượng, hiệu quả; tích hợp các chương trình, tránh chồng chéo, trùng lắp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân, cụm trưởng cụm số 1, phát biểu khai mạc hội nghị.

MTTQ các đơn vị đã phát huy tốt vai trò của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Công tác tập hợp đồng bào dân tộc, tôn giáo có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu; tăng cường gặp gỡ, trao đổi và nắm bắt tình hình.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hướng về cơ sở; các mô hình tự quản ở khu dân cư được phối hợp duy trì, nhân rộng. Tình hình văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định.

Phó Chú tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả. Kiến nghị sau giám sát và phản biện của MTTQ được Thường trực Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, chính quyền, các ngành, cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Hội nghị đã bình xét, suy tôn các các cá nhân, tập thể trong cụm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; bầu cụm trưởng, cụm phó năm 2026.

Phan Nga