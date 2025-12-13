Thủ tướng: Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, sắc bén

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm, cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tối 12/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI năm 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm, với tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim."

Lễ trao giải do Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Dự sự kiện có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới đại biểu, các tác giả được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cảm ơn lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước đã không ngừng nỗ lực đưa hình ảnh tươi đẹp, chân thực, sống động của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác thông tin đối ngoại thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật.

Giải thưởng cũng đã định hướng thông tin được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ; phối hợp ngày càng tốt hơn, tạo mạng lưới chặt chẽ, hiệu quả; nội dung thông tin toàn diện, giữ thế chủ động trên mặt trận thông tin; phương thức thông tin được đa dạng hóa, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực; góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần định hình dư luận quốc tế...

Theo Thủ tướng Chính phủ, công tác thông tin đối ngoại đã đóng góp chủ động, tích cực để tiếng nói độc lập, tự chủ, chính nghĩa của Việt Nam cất cao trên trường quốc tế; làm rực rỡ hình ảnh một Việt Nam ổn định-năng động-trách nhiệm-tin cậy-bản sắc-thân thiện; để thế giới hiểu đúng, đầy đủ, sâu sắc hơn về tinh thần, bản lĩnh và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các nước, đối tác quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ cho biết 11 lần tổ chức, Giải thưởng đã tạo dựng uy tín, tầm vóc, sức lan tỏa cao. Phát huy thành công của các lần tổ chức trước, Giải thưởng năm nay có 6 điểm nổi bật.

Giải thưởng thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan Trung ương, địa phương, báo chí, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu... Chủ đề bao quát đầy đủ các sự kiện quan trọng, thành tựu của đất nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam. Chất lượng các tác phẩm được nâng cao, thể hiện tư duy, tầm nhìn, sức sáng tạo và sự công phu, nghiêm túc của các tác giả.

Hình thức thể hiện đa dạng, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ các hình thức, phương tiện truyền thông mới, truyền thông số. Tác phẩm dự giải của người nước ngoài thể hiện hiểu biết sâu rộng, tích cực, góc nhìn mới mẻ, phong phú về Việt Nam. Công tác tổ chức giải có nhiều đổi mới, lần đầu tiên ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức tham gia và chấm trực tuyến; giá trị giải thưởng được tăng lên đáng kể.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải năm nay, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của công tác thông tin đối ngoại của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với quốc phòng, an ninh, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và phát triển đất nước nhanh, bền vững; trong đó công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, là một thành tố chiến lược trong tổng thể sức mạnh mềm quốc gia.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bám sát chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẳng định một Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực, thế giới.

Đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm chủ động chiến lược cả trước mắt và lâu dài; xây dựng chương trình bài bản, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, thuyết phục, bảo đảm dễ tiếp cận, hiện đại, đa phương tiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng truyền thông mang tính toàn cầu mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn..., thu hút ngày càng nhiều và phục vụ tốt các các đối tượng người nước ngoài và Nhân dân trong nước.

Xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại bản lĩnh, trí tuệ sắc bén, sáng tạo, trách nhiệm, có tâm, có tầm; cống hiến hết mình, dấn thân quả cảm, không quản ngại khó khăn, vất vả với tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim”; lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực, dẹp tiêu cực.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương; giữa báo chí trong nước với truyền thông quốc tế; hình thành và phát triển mạng lưới thông tin đối ngoại ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại tiếp tục tạo thêm động lực, khí thế mới, để những người làm công tác thông tin đối ngoại phát huy hết tài năng, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI năm 2025 thu hút 2.412 tác phẩm dự thi, gấp 2 lần số lượng trung bình của các lần tổ chức trước. Các tác phẩm tham gia giải có chất lượng, thể hiện tính thời sự, sáng tạo và sức lan tỏa mạnh mẽ trong công tác thông tin đối ngoại; khẳng định thương hiệu của một giải thưởng uy tín với nhiều nét độc đáo, riêng biệt.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI xét tặng các tác phẩm và sản phẩm thuộc 8 hạng mục: Báo/Tạp chí tiếng Việt; Báo/Tạp chí tiếng nước ngoài; Phát thanh; Truyền hình; Sách; Ảnh; Sản phẩm số, đa phương tiện; và Sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Nhà báo Chu Thị Hồng Kiều, đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải Nhất. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại Lễ trao giải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành thay mặt Ban Tổ chức trao 8 giải Nhất; 16 giải Nhì; 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc.

Theo TTXVN