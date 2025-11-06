Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tham gia thảo luận tại tổ, góp ý vào 3 dự án Luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 6/11, thảo luận tại Tổ 3 (gồm đại biểu thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh) góp ý về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh buổi thảo luận tại tổ 3.

Tham gia góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật. Đồng thời cho rằng, việc ban hành luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, chiến lược của Đảng về tinh gọn bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý đang cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu cốt lõi của dự án luật là giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời thiết lập một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ để quản lý các tài nguyên chiến lược như đất hiếm, qua đó khơi thông nguồn lực, tạo động lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn mới.

ĐBQH Vũ Xuân Hùng tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý vào dự án luật, ĐBQH Vũ Xuân Hùng, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thống nhất cao đối với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát để cho bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật, nhất là những luật liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung thêm nguyên tắc về bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm bí mật nhà nước trong điều tra, thăm dò khoáng sản, nhất là khu vực nhạy cảm và phải được lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đối với quy định về việc khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm, theo đại biểu cần bổ sung rõ quy định về cơ chế phối hợp giữ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc xác định khu vực cấm và tạm thời cấm.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý vào dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), các đại biểu thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, ban hành luật. Đồng thời cho rằng, việc ban hành luật là yêu cầu tất yếu xuất phát từ định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác lập pháp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong kỷ nguyên số.

Hơn nữa, các nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 66, 68, 57, 59 và Kết luận 119-KL/TW đều nhấn mạnh yêu cầu xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt, cắt giảm thủ tục, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời giao quyền nhiều hơn cho Chính phủ và các Bộ trong điều hành, quản lý...

Vì vậy, việc ban hành Luật Xây dựng (sửa đổi) là cần thiết nhằm tạo khung khổ pháp lý thống nhất, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm nguồn lực, thúc đẩy phát triển hạ tầng và kiến tạo môi trường pháp lý thông thoáng, hiện đại cho nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là luật rất quan trọng liên quan rất lớn đến đầu tư xây dựng; do đó Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, đặc biệt là Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo hình thức PPP, Luật Đất đai. Đồng thời cũng cần rà soát lại để thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư được ngắn nhất.

Đại biểu đề nghị cần làm rõ quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; đồng thời rà soát lại các nội dung yêu cầu phải thực hiện mua bảo hiểm bắt buộc.

Đối với nội dung về bảo hiểm đối với bảo hành công trình, đại biểu đề xuất nên đưa vào nội dung bắt buộc, bởi có liên quan đến chất lượng công trình sau này.

Đối với quy định về quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng, theo đại biểu nên quy định Ban quản lý đầu tư xây dựng ở cấp nào thì được thành lập. Trong khi đó, đối với cấp xã thì nên thống nhất trong toàn quốc chỉ đạo thành lập Ban quản lý đầu tư xây dựng cấp xã, bởi ban này sẽ giúp cho chủ đầu tư thực hiện các dự án mang tính chuyên nghiệp, bài bản.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các đại biểu cho rằng việc xây dựng dự án luật này là yêu cầu cần thiết, cấp bách nhằm mục tiêu vừa đảm bảo sớm hoàn thiện, ổn định hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, hợp hiến, hợp pháp hoàn thành đúng thời hạn trong 2 năm theo chỉ đạo, yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ.

Dự án Luật vừa đảm bảo sửa đổi, bổ sung các quy định về đơn giản thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; vừa đảm bảo sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý cụ thể vào dự thảo luật, ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định về điều kiện bán phân bón; về quy định đối với người bán hàng phân bón trực tiếp phải được tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quốc Hương