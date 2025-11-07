Đoàn ĐBQH Thanh Hóa tham gia góp ý vào các dự án luật liên quan đến quy hoạch

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 7/11, tại tổ 3 gồm đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Tây Ninh, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.

Đại biểu tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các đại biểu cho rằng việc ban hành dự án luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn để thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

ĐBQH Bùi Mạnh Khoa tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để tối đa hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đối với quy định về năng lực của UBND cấp xã trong quy hoạch đô thị và nông thôn, đại biểu đồng tình với quan điểm trước mắt những địa phương khó khăn thì giao cho UBND tỉnh phê duyệt, tuy nhiên việc này cần phải có lộ trình để tổ chức thực hiện.

Góp ý vào việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn phương án phân vùng mới sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, đánh giá trên liên kết vùng. Đồng thời, thuyết minh, làm rõ hơn tính đặc thù, vị trí địa lý và nhiệm vụ, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, khắc phục được các tồn tại, hạn chế của từng vùng và liên kết vùng để thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia.

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý, ĐBQH Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất quy định thời kỳ quy hoạch là 10 năm, tầm nhìn quy hoạch là 30 năm, đồng thời đề nghị đối với quy hoạch đô thị và nông thôn cũng nên quy định thời kỳ quy hoạch và tầm nhìn quy hoạch ngay trong luật này.

Đại biểu đề nghị đối với các luật quy hoạch khác thì thời kỳ quy hoạch đối với quy hoạch đô thị và nông thôn cũng là 10 năm, tầm nhìn là 30 năm. Đồng thời, cần làm rõ căn cứ để xây dựng tầm nhìn quy hoạch.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị nên quy định chung trong việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch; cần phải đánh giá cụ thể tính ưu việt của xây dựng đề cương nhiệm vụ quy hoạch như thế nào. Đối với quy định về lập đồng thời các quy hoạch, đại biểu đề xuất nên quy định mối quan hệ giữa các quy hoạch. Trong đó, phải dựa trên nguyên tắc quy hoạch cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch cấp trên và có thể lập đồng thời.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Góp ý về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật hiện hành, đây là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện cơ chế điều hành thống nhất, khắc phục bất cập pháp lý, tăng tính chủ động của địa phương, tạo nền tảng thể chế vững chắc phục vụ phát triển nhanh, đồng bộ và hiệu quả trong giai đoạn mới.

Quốc Hương