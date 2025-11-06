Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với tỉnh Thanh Hóa về chống khai thác IUU

Sáng 6/11, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về chống khai thác IUU.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng và địa phương ven biển của tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, tỉnh Thanh Hóa hiện có 6.243 tàu cá, trong đó 1.014/1.014 tàu khai thác vùng khơi đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 100%.

Từ đầu năm 2025 đến nay, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 117.515 tấn, đạt 83,9% kế hoạch.

Công tác chống khai thác IUU của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. 100% tàu cá đã hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, kẻ biển số và nhập vào Hệ thống dữ liệu nghề cá Quốc gia Vnfishbase. Toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả công tác chống khai thác IUU.

Việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt từ 96,4% đến 98,7%. Tỉnh có 4 cảng cá đã được công bố mở cảng, gồm Hoà Lộc, Lạch Hới, Lạng Bạng và Hải Châu; trong đó, có 3 cảng cá chỉ định đủ điều kiện phục vụ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản. Từ đầu năm đến nay, có khoảng 24.139 tấn thủy sản được bốc dỡ qua các cảng; cấp 31 giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản.

Công tác quản lý, kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, xử lý vi phạm được tăng cường, góp phần răn đe, ngăn chặn vi phạm. Từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, số trường hợp vi phạm bị xử phạt là 217 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 2,91 tỉ đồng, 100% tàu cá bị xử phạt vi phạm hành chính được cập nhật vào cơ sở dữ liệu...

Bên cạnh đó, công tác chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, như: còn 81 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tình trạng tàu cá mất kết nối VMS trên biển quá thời gian cho phép vẫn còn diễn ra; công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát sản lượng thủy sản qua cảng vẫn còn hạn chế; quy mô và số lượng cảng chỉ định chưa đáp ứng cho tất cả tàu cá trên địa bàn tỉnh cập, rời cảng để bốc dỡ sản phẩm; hạ tầng nghề cá đã được đầu tư xây dựng nhưng thiếu đồng bô, chưa đáp ứng được các khuyến nghị của EC.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cho biết, thời gian qua, tỉnh Thanh Hoá đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU.

Đồng chí yêu cầu Sở NN&MT nhanh chóng thành lập Tổ công tác, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát và xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ tồn đọng về mất kết nối VMS trước ngày 15/11/2025. Chính quyền các xã, phường tăng cường quản lý sản lượng thủy sản qua các cảng cá, bến cá thuộc địa phương quản lý và có báo cáo hằng tháng để cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ NN&MT sớm xây dựng phần mềm, nâng cấp hạ tầng hệ thống giám sát tàu cá bảo đảm sự đồng bộ giữa các lực lượng biên phòng, công an và ngành nông nghiệp, góp phần kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản khai thác tốt hơn. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão Lạch Hới và Dự án nâng cấp cảng cá Lạch Bạng do Bộ NN&MT làm chủ đầu tư.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương có nền nông nghiệp phát triển, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác chống khai thác IUU, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn một số điểm chưa đáp ứng được yêu cầu theo khuyến nghị của EC.

Do đó, Thứ trưởng Bộ NN&MT đề nghị tỉnh chỉ đạo các xã, phường tập trung kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác, đảm bảo tất cả tàu cá đều có giấy phép hợp lệ và thiết bị VMS hoạt động thường xuyên; siết chặt quy trình xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản tại cảng cá.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến yêu cầu tỉnh rà soát, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ NN&MT về việc công bố mở cảng để có thêm cảng cá chỉ định cho tàu cá vùng khơi thuận lợi ra, vào cảng và đủ điều kiện để xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Đặc biệt, tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, minh chứng phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), khẳng định quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; kịp thời báo cáo Bộ NN&MT những khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ tháo gỡ.

Lê Hoà