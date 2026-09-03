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Dịp nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

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Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến hết 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.

Dịp nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến hết 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.

Dịp nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Dịp nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến hết 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 68 vụ (26,15%), số người chết giảm 54 người (36,73%) và số người bị thương giảm 26 người (16,25%).

Trong thời gian này, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông./.

Theo TTXVN

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#Tai nạn giao thông #Người bị thương #Người chết #Quốc khánh 2/9 #Nghỉ lễ 2/9 #Toàn quốc #Tiêu chí #Cảnh sát giao thông #Bộ công an #đường thủy

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