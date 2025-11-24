Điều chỉnh kế hoạch rước đuốc Olympic Milano 2026 do thời tiết xấu

Ngày 23/11, Ban tổ chức Olympic mùa Đông Milano-Cortina 2026 thông báo lễ rước đuốc tuần tới sẽ được chuyển từ sân vận động cổ đại ở Olympia (Hy Lạp) vào tổ chức trong nhà tại Bảo tàng Olympic do thời tiết xấu.

Ngọn đuốc Olympic. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo truyền thống, nghi lễ này được tổ chức ngoài trời tại chính địa điểm diễn ra Olympic cổ đại, với ngọn đuốc được thắp bằng ánh nắng Mặt Trời hội tụ qua gương parabol và kịch bản chương trình là các nữ diễn viên vào vai nữ tu cầu xin thần Apollo ban phước.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài tại phía Tây bán đảo Peloponnese cùng dự báo tiếp tục có mưa trong ngày diễn ra sự kiện đã buộc ban tổ chức phải điều chỉnh kế hoạch.

Ngọn lửa dùng trong lễ chính thức sẽ lấy từ ngọn lửa được thắp trước trong các buổi diễn tập.

Sau nghi lễ tại Olympia và 1 tuần rước đuốc trên đất Hy Lạp, ngọn lửa thiêng sẽ được trao cho Ban tổ chức Olympic Milano tại Athens vào ngày 4/12, trước khi được đưa sang Italy để bắt đầu hành trình dài hơn 12.000 km qua Đấu trường La Mã (Rome), Venice, các thành phố miềnNam như Palermo, Naples và nhiều địa danh khác.

Ngọn đuốc dự kiến đến Cortina vào ngày 26/1, đánh dấu 70 năm tròn kể từ lễ khai mạc của Olympic 1956 tại Cortina và kết thúc hành trình tại lễ khai mạc Olympic, diễn ra tại sân vận động San Siro ở Milan tối 6/2./.

Theo TTXVN