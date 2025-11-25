Diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin ngành BHXH Việt Nam khu vực miền Bắc

Trong 3 ngày từ 24 đến 26/11, tại Thanh Hóa, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin năm 2025 - khu vực miền Bắc.

Các đại biểu tham dự hội nghị diễn tập.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Cục CNTT và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Ban Cơ yếu Chính phủ, Công ty An ninh mạng Viettel cùng nhiều chuyên gia an toàn thông tin (ATTT); lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và 19 BHXH tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh, phát biểu khai mạc hội nghị diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh, an toàn dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt trong tiến trình chuyển đổi số, phù hợp định hướng Nghị quyết số 57-NQ/TW, Luật Dữ liệu và các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ.

Đảm bảo ATTT trong toàn hệ thống là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhất là trong bối cảnh các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Hội nghị diễn tập được tổ chức thường niên nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố, bảo đảm hệ thống CNTT vận hành an toàn, thông suốt, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Đại diện BHXH Việt Nam cập nhật thực trạng an toàn thông tin.

Theo thông tin tại hội nghị, 10 tháng năm 2025, hệ thống CNTT của ngành BHXH đối mặt với nhiều nguy cơ tấn công mạng: hơn 179.000 cuộc dò quét, 82.551 lượt tấn công lớp mạng trái phép, hơn 65.000 hành động tấn công cơ sở dữ liệu và hơn 35.000 mã độc có chủ đích. Hiện tượng rao bán dữ liệu, website giả mạo Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam thời gian gần đây tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách đối với công tác ATTT.

Trước yêu cầu bảo vệ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm - hiện đã đồng bộ, xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân - BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Các đại biểu diễn tập mô phỏng.

Năm 2025, BHXH Việt Nam tiếp tục tổ chức diễn tập ATTT với chủ đề “Săn lùng và ngăn chặn tấn công khai thác lỗ hổng”. Kịch bản diễn tập gồm 3 hình thức: diễn tập thực chiến (phát hiện lỗ hổng, kiểm tra khả năng phòng thủ và năng lực ứng cứu), diễn tập mô phỏng (rèn luyện kỹ năng phân tích, truy vết, xử lý mã độc, lỗ hổng), và diễn tập chỉ huy (nâng cao năng lực phối hợp, ra quyết định của lãnh đạo các đơn vị trong tình huống khủng hoảng), nhằm nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về ATTT, đặc biệt là Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng ngành BHXH Việt Nam.

Thông qua diễn tập, các đơn vị đã trao đổi, rút kinh nghiệm trong kiểm tra khả năng phối hợp; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống kỹ thuật; nâng cao năng lực chỉ đạo và đưa lực lượng ứng cứu sự cố vào trạng thái sẵn sàng.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và đoàn công tác làm việc với BHXH cơ sở Kim Tân.

Dịp này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại xã Kim Tân, làm việc với BHXH cơ sở Kim Tân về kết quả và khó khăn trong triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tô Hà