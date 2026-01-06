Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển

Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2026).

Lễ kỷ niệm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương và địa phương; các vị đại biểu Quốc hội; các đại sứ, đại biện, đại diện các đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Quốc hội đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, ôn lại truyền thống 80 năm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, ngày 6/1/1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày Diễn văn kỷ niệm, ôn lại những thành tựu to lớn của Quốc hội trong suốt 80 năm đồng hành cùng dân tộc. (Ảnh: DUY LINH)

Điểm lại các dấu ấn quan trọng của từng nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kế thừa phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV hoạt động trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, Quốc hội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chủ động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, khẳng định vai trò tiên phong, đi trước một bước về thể chế, quyết định những vấn đề khó, những việc chưa có tiền lệ.

Quốc hội đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Mỗi đại biểu Quốc hội thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: phải ra sức giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước mắt cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; quyết tâm cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng thuận, ủng hộ cao của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; cùng với trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ nhân dân Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội xứng đáng là Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị - pháp lý quốc gia, là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xuyên suốt chặng đường 80 năm ấy, Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư cho biết, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030), 100 năm thành lập nước (1945-2045), Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Gợi mở một số định hướng cụ thể, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp; công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động.

Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đồng thời, đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” là căn bản, lâu dài. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật; chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, minh bạch; đưa hoạt động đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước một thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt. Trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang.

Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Đảng và nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục là những người tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, những yêu cầu, niềm tin và mong đợi của đồng chí Tổng Bí thư tại Lễ Kỷ niệm hôm nay cũng như phát biểu của Đồng chí tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; tại Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; tại cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 80 năm thành lập nước; tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là những định hướng chiến lược đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua và trong chặng đường sắp tới.

"Lễ Kỷ niệm hôm nay là dịp để tiếp tục khẳng định niềm tin tuyệt đối của Quốc hội, cử tri và Nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ kế thừa, phát huy kinh nghiệm, thành tựu của các thế hệ đi trước, tiếp tục đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của đất nước", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, chia sẻ cảm nghĩ về chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội 5 khóa (từ khóa X, khóa XI, XII, XIII và XIV), bày tỏ trân trọng, thống nhất cao với diễn văn ôn lại truyền thống hoạt động của Quốc Hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày, khẳng định dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương, Quốc hội đã phát huy bản chất cách mạng, khoa học, đại diện cho ý chí của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chia sẻ cảm nghĩ về chặng đường phát triển của Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí cho biết, được tham gia hoạt động Quốc hội 5 khóa, đồng chí nhận thấy đây là trường học để bồi dưỡng tri thức, nhân cách và năng lực để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện về Hiến pháp, pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, văn hóa, xã hội, về an ninh quốc phòng, nâng tầm hiểu biết hơn về đối ngoại và luật pháp quốc tế.

“Từ khi tham gia Quốc hội, tôi đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu là gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân, Quốc hội đã bồi dưỡng tôi về bản lĩnh người đại biểu khi thảo luận, tranh luận về những vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia, khi giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác”, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ.

Đồng chí khẳng đinh, những vị đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, đóng góp xây dựng phong trào ở địa phương, giữ gìn, phát huy, lan tỏa hình ảnh người Đại biểu nhân dân.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội trẻ phát biểu, đồng chí Nguyễn Hữu Thông, đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng bảy tỏ cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết trọng trách mà thế hệ đại biểu Quốc hội trẻ đang gánh vác: đó là trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và làm giàu thêm những giá trị dân chủ mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Đồng chí nêu rõ, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà quan trọng hơn là khơi dậy khát vọng tương lai. Đó là Quốc hội của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - nơi mọi quyết định đều dựa trên Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

“Thế hệ đại biểu trẻ chúng tôi mong muốn được góp phần vào hành trình ấy bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến, để Quốc hội không chỉ là biểu tượng của quyền lực nhà nước, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng”, đồng chí Nguyễn Hữu Thông khẳng định.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khách mời tham dự Lễ Kỷ niệm đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường Bắc Sơn; tham quan Khu không gian trưng bày về lịch sử hình thành và phát triển Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua.

