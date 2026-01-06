Phát huy tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2026

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chủ trì hội nghị.

Sáng 6/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2026. Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu UBND tỉnh tới 166 xã, phường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026.

Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày nêu rõ: Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2026, gồm:

Tập trung cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, hoàn thiện hệ thống quy hoạch và thể chế chính sách. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng, phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột phát triển, tạo sức lan tỏa thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển các ngành, lĩnh vực, khu vực trong cả tỉnh. Tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên từng ngành, lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, đồng bộ, hiện đại, thông minh; bảo đảm tiến độ thực hiện và, giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án quan trọng; tập trung triển khai các dự án hạ tầng chuyển đổi số, năng lượng theo quy hoạch...

Tập trung phát triển các doanh nghiệp xây dựng có đủ năng lực thực hiện các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp; kịp thời khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị điều hành, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội... Quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp... Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày nội dung được UBND tỉnh phân công.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến trình bày nội dung được UBND tỉnh phân công.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Duy Bình trình bày nội dung được UBND tỉnh phân công.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng trình bày nội dung được UBND tỉnh phân công.

Tại hội nghị, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng đã trình bày Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho các ngành, địa phương, đơn vị; báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2026 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra; Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan; các nội dung triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cơ bản thống nhất với các nội dung được trình bày tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường đã đóng góp thêm nhiều ý kiến nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu kết luận và phát động thi đua năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị và phát động thi đua năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030).

Trước yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hơn lúc nào hết, cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần thi đua yêu nước, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030; phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; thi đua tổ chức thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh công nghệ chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thi đua đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án lớn, trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thi đua thực hiện hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đưa Thanh Hóa trở thành địa phương trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đi đầu về chuyển đổi số cấp tỉnh...

Tiếp tục thi đua phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng con người xứ Thanh giàu lòng yêu nước, nghĩa tình, sáng tạo, bản lĩnh... Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

Thi đua triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ...

Điểm cầu các xã dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cùng với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai hiệu quả, đồng bộ cả 4 khâu: “Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng”; qua đó, tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình.

Các cơ quan thông tin truyền thông cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát động thi đua năm 2026.

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; phát huy tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của toàn tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, địa phương, đơn vị mình; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quyết nghị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu hưởng ứng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phát biểu hưởng ứng thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các phong trào thi đua năm 2026.

Minh Hiếu