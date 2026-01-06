Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2026, xác định rõ lộ trình và các mục tiêu cụ thể nhằm đưa địa phương vươn lên nhóm đầu về chỉ số DTI cả nước. Việc ban hành các chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn này không chỉ là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao độ trong việc tối ưu hóa nguồn lực dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị hành chính và kiến tạo môi trường kinh doanh số cạnh tranh. Dưới đây là các chỉ tiêu cụ thể mà tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đạt được trong năm 2026.

Mai Huyền