Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Mai Huyền
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2026, xác định rõ lộ trình và các mục tiêu cụ thể nhằm đưa địa phương vươn lên nhóm đầu về chỉ số DTI cả nước. Việc ban hành các chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn này không chỉ là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao độ trong việc tối ưu hóa nguồn lực dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị hành chính và kiến tạo môi trường kinh doanh số cạnh tranh. Dưới đây là các chỉ tiêu cụ thể mà tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đạt được trong năm 2026.

Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2026, xác định rõ lộ trình và các mục tiêu cụ thể nhằm đưa địa phương vươn lên nhóm đầu về chỉ số DTI cả nước. Việc ban hành các chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn này không chỉ là sự cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao độ trong việc tối ưu hóa nguồn lực dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị hành chính và kiến tạo môi trường kinh doanh số cạnh tranh. Dưới đây là các chỉ tiêu cụ thể mà tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đạt được trong năm 2026.

Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Các chỉ tiêu thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Mai Huyền

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Chỉ tiêu #Chuyển đổi số #Nghị quyết của Đảng #Môi trường kinh doanh #thực hiện #quyết tâm #Địa phương #Nguồn lực #Chính trị

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng và trưởng thành

Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng và trưởng thành

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), Quốc hội đã trải qua chặng đường vẻ vang cùng dân tộc, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào năm 1945 đến cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất hiện nay. Đó là hành trình...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh