Diện mạo đại lộ hơn 2.000 tỷ đồng với 6 làn xe

Đại lộ Nam sông Mã từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa đi Sầm Sơn được đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, mở rộng 6 làn xe, đang được khẩn trương thi công, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2027.

Video: Diện mạo Đại lộ Nam sông Mã.

Nằm trong tổng thể dự án giai đoạn 2 Đại lộ Nam sông Mã, đoạn qua địa bàn phường Sầm Sơn có chiều dài hơn 4km, được chia làm 2 đoạn (2 dự án).

Theo hồ sơ thiết kế, đường có chiều rộng 67-77m, tổng mức đầu tư của 2 dự án gần 580 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện, Đại lộ Nam sông Mã mở rộng thành 6 làn xe.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Sầm Sơn Trần Thất Long cho biết, đến ngày 9/9, dự án đang trong quá trình thi công nền đường, thảm nhựa, lắp hệ thống thoát nước, đường điện và các hạng mục liên quan.

Đoạn 1 (từ đường ven biển đến đường Trần Nhân Tông) có chiều dài 1,9km với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 60% giá trị hợp đồng.

Đoạn 2 từ phía Đông Quốc lộ 10 đến đường ven biển với tổng mức đầu tư 248,976 tỷ đồng, chiều dài 2,05km, đến nay giá trị sản lượng đã đạt 85% giá trị hợp đồng.

Hiện nhà thầu đã triển khai thi công hoàn thiện hệ thống nền, thoát nước ngang và dọc tuyến, hệ thống hào kỹ thuật. Hạng mục mặt đường đã xong lớp 1, thảm lớp 2, chiều dài còn lại khoảng 0,7km/2,05km chuẩn bị được thảm.

Theo ghi nhận, tại một số đoạn, nhà thầu đã thi công hoàn thiện hạng mục điện chiếu sáng và vỉa hè.

Trên tuyến này, có 1 cây cầu bắc qua sông Đơ, dài 109m, rộng 16,5m, hiện tại giá trị sản lượng đã đạt 60% giá trị hợp đồng.

Nhà thầu đã triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục như cọc khoan nhồi, thi công mố, trụ cầu, đổ bê tông mặt cầu và đang tập trung hoàn thiện các hạng mục như đầu cầu, khe co giãn và gờ lan can cầu.

Dự án đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2 (từ phường Quảng Hưng cũ đến hết địa phận phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa cũ), nay là phường Quảng Phú được khởi công xây dựng vào tháng 4/2025. Đây là công trình giao thông nhóm B, cấp II, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự án ban đầu được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được chuyển cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tiếp quản và thực hiện.

Dự án có chiều dài hơn 5,6km, bao gồm các hạng mục nền đường, vỉa hè, hệ thống điện, thoát nước, cây xanh, thảm cỏ.

Theo ghi nhận, đoạn qua phường Quảng Hưng đang được các đơn vị nhà thầu huy động máy móc, thiết bị nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, một số đoạn vẫn đang trong quá trình thi công nền đường.

Dự án còn có một cây cầu được thi công xây dựng bắc qua sông Thống Nhất, nhà thầu đã thảm bê tông một phần mặt cầu.

Sau khi Đại lộ Nam Sông Mã đưa vào vận hành, được kỳ vọng là một trong những tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm tỉnh Thanh Hóa với khu du lịch biển Sầm Sơn. Qua đó kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng du lịch và dịch vụ của tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Trung - Hoàng Đông