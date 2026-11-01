Điểm tựa tài chính vững chắc cho hội viên

Đóng vai trò là “huyết mạch” tài chính trong khu vực kinh tế tập thể, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa đã và đang phát huy tối đa hiệu quả đồng hành cùng các HTX và thành viên. Từ những khoản vay ưu đãi sát thực tế, hàng loạt mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, chuỗi liên kết giá trị đã hình thành, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế nông thôn.

HTX nông dược - dịch vụ hỗ trợ nông dân Hoàng Lâm (xã Ngọc Lặc) vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

Thực tế cho thấy, hầu hết các HTX trên địa bàn tỉnh đều có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ, lại thiếu tài sản thế chấp hoặc chưa xây dựng được phương án kinh doanh khả thi nên khó tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Sự ra đời và hoạt động tích cực của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa đã tạo ra bước ngoặt quan trọng, mở ra cánh cửa tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp cho các hội viên.

HTX nông dược - dịch vụ hỗ trợ nông dân Hoàng Lâm, thôn Thanh Bình, xã Ngọc Lặc được thành lập năm 2022, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm và thu mua, kinh doanh nông - lâm sản. Là một HTX non trẻ tại khu vực miền núi, ngay từ khi mới thành lập, HTX đã gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn để sản xuất. Bà Phạm Thị Anh, giám đốc HTX, cho biết: “Để mở rộng quy mô sản xuất, HTX cần nhiều nguồn vốn hơn, song việc vay tín chấp, thế chấp với các ngân hàng thương mại thủ tục khó và lãi suất cao. Trước thực tế đó, HTX đã chứng minh được phương án kinh doanh, tiềm năng và tiềm lực, đáp ứng các tiêu chuẩn nên tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa. Thông qua nguồn vốn vay, HTX đã phát triển được vùng trồng nguyên liệu, ký hợp đồng liên kết, thu mua dược liệu, nông lâm sản với người dân khu vực huyện Quan Sơn, Quan Hóa (cũ). Đồng thời, mở rộng mạng lưới tiêu thụ dược liệu ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhờ đó, doanh thu của HTX đạt hơn 3 tỷ đồng/năm”.

Với thủ tục linh hoạt, lãi suất ưu đãi và thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, quỹ đã trở thành “bà đỡ” cho nhiều mô hình kinh tế. Nguồn vốn không chỉ giúp các HTX giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo động lực để họ tự tin đầu tư vào các dự án quy mô lớn hơn. Ông Đỗ Đồng Tâm, Giám đốc HTX dịch vụ giống cây trồng Đồng Tâm, xã Ngọc Liên, cho biết: “Thông qua nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi có thêm nguồn lực không chỉ để tái cơ cấu diện tích cây ăn quả hiện có mà còn đầu tư mở rộng thêm 2ha dứa giống MD2 theo tiêu chuẩn hữu cơ và phát triển các chuỗi liên kết thu mua dứa nguyên liệu hỗ trợ thành viên - doanh nghiệp. Từ đó không chỉ tăng doanh thu, lợi nhuận mà còn tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 7 thành viên, người lao động”.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, tính đến hết tháng 8/2026, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt 278 dự án (phương án) của các HTX, thành viên HTX vay vốn, tổng số tiền đã giải ngân là 96,572 tỷ đồng. Trong đó, 8 tháng năm 2026, đã có 20 dự án của các HTX, thành viên HTX được tiếp cận với nguồn vốn từ quỹ, tổng số tiền đạt 8 tỷ đồng. Hầu hết nguồn vốn vay ưu đãi được các HTX sử dụng có hiệu quả góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhiều HTX đã đầu tư phương tiện vận chuyển, nhà xưởng sản xuất mạ khay, kho dự trữ nông sản, máy sấy, xây dựng trạm biến áp, nâng cấp đường điện, xây dựng nhà tời, xe kéo... tạo thêm việc làm cho thành viên và người lao động.

Để thực sự là điểm tựa vững chắc cho các HTX và thành viên, thời gian tới, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, điều hành. Đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại quỹ, chú trọng khâu thẩm định, tư vấn việc lập phương án sản xuất, kinh doanh của các HTX. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của các HTX, thành viên HTX và chủ động tiếp cận, hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi. Bên cạnh việc gia tăng dư nợ cho vay, quỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX tỉnh để gắn kết hoạt động cho vay với công tác tư vấn, xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ. Qua đó, khẳng định vai trò đồng hành toàn diện, đưa kinh tế tập thể Thanh Hóa phát triển hiệu quả và bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hòa