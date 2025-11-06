Điểm danh các gói cước tháng Saymee chỉ từ 70K có ngay data lên đến 7GB/ngày

Nhu cầu sử dụng data kết nối ngày càng tăng cao trong thời đại số, các nhà mạng liên tục triển khai những gói cước data đáp ứng nhu cầu của người dùng. Saymee cũng không ngoại lệ khi tung ra hàng loạt các gói cước data siêu khủng lên đến 7GB/ngày “đốn tim” giới trẻ Gen Z nói riêng và người dùng internet nói chung.

Vậy Saymee cung cấp những gói cước data như thế nào và chi tiết các ưu đãi ra sao cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

Saymee là gì? SIM Saymee là gì?

Saymee là nhà mạng tiên phong dành cho giới trẻ đầu tiên tại Việt Nam, thuộc Tổng công ty viễn thông MobiFone, Saymee mang đến các tiện ích công nghệ trên nền cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại nhất từ MobiFone.

Saymee ra đời với sứ mệnh “kết nối tần số, mở lối đam mê” bởi vậy Saymee hướng tới xây dựng hệ sinh thái gồm các sản phẩm công nghệ và dịch vụ viễn thông đáp ứng nhu cầu khám phá thế giới số của thế hệ trẻ, tạo nên “chất riêng” đầy cá tính và năng động cho mỗi cá thể Gen Z.

SIM Saymee là một sản phẩm nổi bật của nhà mạng Saymee, được mệnh danh là siêu SIM data cung cấp dung lượng 4G/5G dung lượng cực lớn giúp bạn thỏa sức kết nối internet với tốc độ vượt trội. SIM Saymee sở hữu những gói cước data siêu khủng với cước phí siêu rẻ phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

“Flex” những ưu điểm nổi bật của SIM Saymee

Đóng vai trò là cầu nối giúp các bạn trẻ tiếp cận gần hơn với các kiến thức và những điều mới mẻ trong thế giới số, SIM Saymee tự tin khẳng định vị trí Top trong “làng” viễn thông nhờ những ưu điểm nổi bật:

- Cung cấp các gói cước 4G đa dạng với dung lượng data “hào phóng” lên tới 7GB/Ngày, giải quyết nỗi lo thiếu data gây gián đoạn kết nối.

“Mê mẩn” với các ưu đãi trong các gói cước Topping không giới hạn data truy cập các ứng dụng hot chỉ 10K/ 30 ngày.

(*) Lưu ý: Các gói cước IP “topping” chỉ được phép đăng ký (hoặc gia hạn) kèm các gói cước Saymee nền (MEON, ME70, ME90, ME120, BIGME hoặc các gói dài kỳ tương ứng).

Để đăng ký các gói Topping bạn soạn tin theo cú pháp: gửi 9394. Ví dụ, để đăng ký gói Facebook, soạn tin: FB10 gửi 9394.

- Đặc quyềnchọn SIM data số đẹp miễn phí, Saymee đã chuẩn bị kho SIM số khổng lồ với ưu đãi thỏa sức chọn số SIM đẹp, SIM phong thủy như năm sinh, cung hoàng đạo với giá 0đ.

- Hệ sinh thái siêu to - siêu chất lượng 0đ dành tặng tất cả các Saymeer với loạt tiện ích phục vụ học tập và giải trí cho Gen Z ngay trên app Saymee như: ôn luyện Ielts/Toeic với các khóa học trực tuyến, hỏi đáp trên Chat GPT, Check mood, Tín hiệu Zũ trụ, chơi game nhận thưởng,...

Tất tần tật các gói cước tháng Saymee “phủ phê” data kết nối internet

Một khi đã “phải lòng” các ưu đãi trong các gói cước của Saymee thì sao có thể ngó lơ danh sách các gói cước tháng Saymee để “pick” ngay cho mình một gói cước phù hợp sẵn sàng kết nối thế giới mạng.

Danh sách các gói cước tháng Saymee:

Gói cước chu kỳ 1 THÁNG:

- Trót Yêu (ME70): 1GB/Ngày, cước phí 70K/ 30 ngày.

- MEON: 1GB/Ngày, free data truy cập TikTok & Youtube, cước phí 90K/ 30 ngày.

- See Tình (ME90): 1GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 30 phút ngoại mạng, cước phí 90K/ 30 ngày.

- Tri Kỷ (ME120): 1,5GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 50 phút ngoại mạng, cước phí 120K/ 30 ngày.

- Ưng Quá Chừng (BIGME): 7GB/Ngày, cước phí 150K/ 30 ngày.

Gói cước chu kỳ 3 THÁNG:

- Trót Yêu (3ME70): 1GB/Ngày, cước phí 210K/ 90 ngày.

- 3MEON: 1GB/Ngày, free data truy cập TikTok & Youtube, cước phí 270K/ 90 ngày.

- See Tình (3ME90): 1GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 30 phút ngoại mạng, cước phí 270K/ 90 ngày.

- Tri Kỷ (3ME120): 1,5GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 50 phút ngoại mạng, cước phí 360K/90 ngày.

- Ưng Quá Chừng (3BIGME): 7GB/Ngày, cước phí 450K/Tháng.

Gói cước chu kỳ 6 THÁNG:

- Trót Yêu (6ME70): 1GB/Ngày, cước phí 420K/ 180 ngày.

- 6MEON: 1GB/Ngày, free data truy cập TikTok & Youtube, cước phí 540K/ 180 ngày.

- See Tình (6ME90): 1GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 30 phút ngoại mạng, cước phí 540K/ 180 ngày.

- Tri Kỷ (6ME120): 1,5GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 50 phút ngoại mạng, cước phí 720K/ 180 ngày.

- Ưng Quá Chừng (6BIGME): 7GB/Ngày, cước phí 900K/ 180 ngày.

Gói cước chu kỳ 12 THÁNG:

- Trót Yêu (12ME70): 1GB/Ngày, cước phí 840K/ 360 ngày.

- 12MEON: 1GB/Ngày, free data truy cập TikTok & Youtube, cước phí 1.080K/ 360 ngày.

- See Tình (12ME90): 1GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 30 phút ngoại mạng, cước phí 1.080K/ 360 ngày.

- Tri Kỷ (12ME120): 1,5GB/Ngày, free cuộc gọi nội mạng <10 phút + 50 phút ngoại mạng, cước phí 1.440K/ 360 ngày.

- Ưng Quá Chừng (12BIGME): 7GB/Ngày, cước phí 1.800K/ 360 ngày.

Đăng ký các gói cước Saymee theo cú pháp soạn tin: gửi 9394. Ví dụ, để đăng ký gói See Tình (3ME90) soạn tin: 3ME90 gửi 3949.

Các gói cước tháng của Saymee đã sẵn sàng chờ bạn đăng ký và trải nghiệm. Bạn có thể mua eSIM/SIM Saymee bằng cách truy cập app/ website saymee.vn để đăng ký mua trực tuyến. Sau đó mang theo CCCD đến cửa hàng MobiFone bất để để kích hoạt và nhận SIM về tay trải nghiệm ngay mọi ưu đãi data và tiện ích “đa-zi-năng” nhé!