Dịch vụ đặt hàng 1688 uy tín tại Việt Trung Company

1688 là sàn thương mại điện tử bán sỉ lớn nhất Trung Quốc, cung cấp nguồn hàng giá gốc từ hàng triệu nhà cung cấp và xưởng sản xuất. Tuy nhiên, việc tự nhập hàng tại đây tiềm ẩn nhiều rủi ro về ngôn ngữ, thanh toán và vận chuyển. Thấu hiểu điều đó, dịch vụ đặt hàng 1688 tại Việt Trung Company ra đời nhằm đơn giản hóa quy trình, giúp các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn hàng chất lượng một cách an toàn và hiệu quả.

Vì sao tự đặt hàng 1688 lại khó khăn?

Đối với người kinh doanh tại Việt Nam, việc tiếp cận nguồn hàng giá gốc trên 1688 thường gặp phải nhiều trở ngại lớn, đòi hỏi kinh nghiệm và các điều kiện phức tạp.

Rào cản ngôn ngữ và thanh toán

Giao diện của 1688 hoàn toàn bằng tiếng Trung, gây khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm và đàm phán với nhà cung cấp.

Thêm vào đó, nền tảng này yêu cầu thanh toán qua tài khoản Alipay đã xác thực và liên kết với ngân hàng nội địa Trung Quốc, một yêu cầu gần như không thể đối với hầu hết người mua Việt.

Vấn đề vận chuyển và nhận hàng

1688 không hỗ trợ vận chuyển quốc tế, do đó khách hàng bắt buộc phải có một địa chỉ nhận hàng tại Trung Quốc. Quá trình đưa hàng từ kho Trung Quốc về Việt Nam cũng liên quan đến nhiều thủ tục hải quan và pháp lý phức tạp, dễ phát sinh rủi ro nếu không có kinh nghiệm xử lý.

Rủi ro trong giao dịch

Việc không thể xem và kiểm tra sản phẩm thực tế trước khi mua số lượng lớn làm tăng nguy cơ nhận phải hàng hóa kém chất lượng, sai mẫu mã. Việc khiếu nại hay đổi trả cũng trở nên khó khăn do bất đồng ngôn ngữ và khoảng cách địa lý.

Giải pháp đặt hàng 1688 hiệu quả qua Việt Trung Company

Để giải quyết triệt để những khó khăn trên, dịch vụ Order 1688 của Việt Trung Company mang đến một quy trình chuyên nghiệp và tối ưu, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Quy trình đặt hàng đơn giản và minh bạch

Khách hàng chỉ cần gửi thông tin sản phẩm mong muốn như hình ảnh, link, số lượng và quy cách.

Việt Trung Company sẽ đảm nhận toàn bộ các khâu còn lại, từ tìm kiếm nguồn hàng, xác minh nhà cung cấp, báo giá chi tiết, đặt hàng và thanh toán.

Hỗ trợ đàm phán giá gốc tận xưởng

Với kinh nghiệm và khả năng giao tiếp tiếng Trung, đội ngũ của Việt Trung Company sẽ trực tiếp đàm phán với nhà cung cấp để đảm bảo khách hàng nhận được mức giá tốt nhất, đặc biệt với các đơn hàng số lượng lớn. Đồng thời, Việt Trung Company còn hỗ trợ kiểm tra uy tín của shop để giảm thiểu rủi ro.

Vận chuyển nhanh chóng và an toàn

Hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam thông qua tuyến kho Quảng Châu – Đông Hưng hoạt động liên tục, đảm bảo thời gian giao hàng chỉ từ 5 đến 7 ngày (thông thường). Khách hàng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng một cách dễ dàng trong suốt quá trình vận chuyển.

Những lợi ích vượt trội khi chọn Việt Trung Company

Sử dụng dịch vụ của Việt Trung Company, khách hàng doanh nghiệp và cá nhân sẽ nhận được nhiều quyền lợi thiết thực, đảm bảo quá trình nhập hàng diễn ra suôn sẻ.

Miễn phí dịch vụ và thanh toán hộ an toàn

Việt Trung Company cung cấp dịch vụ đặt hàng hoàn toàn miễn phí, khách hàng chỉ cần thanh toán tiền hàng và chi phí vận chuyển.

Mọi giao dịch thanh toán hộ qua Alipay hoặc chuyển khoản nội địa Trung Quốc đều được thực hiện một cách an toàn và minh bạch.

Chính sách bảo vệ quyền lợi khách hàng

Mọi vấn đề phát sinh do lỗi từ nhà cung cấp hoặc trong quá trình vận chuyển đều được hỗ trợ khiếu nại và xử lý nhanh chóng, đảm bảo bồi thường thỏa đáng.

Cam kết về chất lượng và bảo mật

Việt Trung Company cam kết hàng hóa về tay khách hàng đúng mô tả, đúng giá trị. Bồi thường 100% giá trị đơn hàng nếu có sai sót thuộc về công ty. Mọi thông tin của khách hàng và đơn hàng đều được bảo mật tuyệt đối.

Liên hệ tư vấn dịch vụ nhập hàng Trung Quốc uy tín

Việt Trung Company chuyên cung cấp các giải pháp nhập hàng toàn diện từ các sàn thương mại điện tử lớn như 1688, Taobao, Tmall đến vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hãy để Việt Trung Company trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng quý khách trên con đường kinh doanh.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT TRUNG

Văn phòng Việt Nam

- VP Hà Nội: Số 189, phố Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

- VP Đà Nẵng: Tầng 2, Tòa nhà Savico, số 66 Võ Văn Tần, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

- VP HCM: 264-264A Nguyễn Thái Bình, Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

- Website: https://viettrungcompany.com/

Văn phòng Trung Quốc

- Kho hàng 17/2, Da Sha Tou, Quảng Châu, Trung Quốc

- Jia Yuan Hotel, 405 YanJiang Dong Road, Quảng Châu, Trung Quốc

H ệ thống kho tại

- Quảng Châu - Phật Sơn - Đông Hưng - Bằng Tường - Chiết Giang - Trùng Khánh - Bắc Kinh - Thượng Hải

Số điện thoại liên hệ

- Miền Bắc: 0965551166

- Miền Trung: 0935131816

- Miền Nam: 0935086838

- Trung Quốc: 0086 13710964989

- Complaint: 0977 96 96 66