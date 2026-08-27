Dép xỏ ngón nữ được yêu thích nhất 2026 - mẫu nào đang dẫn đầu xu hướng?

Dép xỏ ngón từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của các bạn nữ mỗi khi hè về. Nhẹ chân, thoáng khí, dễ phối đồ - không có nhiều món phụ kiện nào làm được cả ba điều đó cùng lúc. Năm 2026, thị trường dép nữ có thêm nhiều mẫu mới hấp dẫn, từ thiết kế tối giản đến những đôi điệu đà với chi tiết đính đá lấp lánh. Bài viết này điểm qua các mẫu dép xỏ ngón nữ đang được lùng mua nhiều nhất - và lý do đằng sau sức hút đó.

Xu hướng dép xỏ ngón nữ 2026 - gì đang hot?

Năm 2026 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của phong cách "quiet luxury" ứng dụng vào dép hè. Các bạn nữ không còn chọn dép chỉ vì rẻ hay tiện - họ muốn một đôi vừa thoải mái vừa có thể "chụp ảnh được" mà không cần chỉnh sửa nhiều. Ba xu hướng nổi bật nhất trong dép xỏ ngón nữ hiện nay là: đế chunky dày dặn tạo chiều cao, quai mảnh phối thêm charm hoặc đính đá tinh tế, và chất liệu mềm dẻo ôm sát lòng bàn chân.

Palette màu năm nay cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu năm 2024-2025 là thời đại của neon và màu sắc táo bạo, thì 2026 quay về với tone trung tính: be sữa, trắng tinh, xám nhạt và đen tuyền. Một số thương hiệu tung ra thêm các màu pastel nhẹ như lavender, xanh mint hay hồng phấn - đủ để tạo điểm nhấn mà không quá chói.

Dép xỏ ngón đế chunky - lựa chọn số 1 của các bạn cao chưa đủ

Đế chunky (hay còn gọi là platform flip flop) đang chiếm spotlight trong mùa hè này. Với độ cao đế từ 3-5cm, đôi dép giúp tôn dáng tự nhiên mà không gây mỏi chân như giày cao gót. Thiết kế này đặc biệt được ưa chuộng vì có thể kết hợp với quần shorts, váy mini, thậm chí quần wide-leg mà vẫn không bị “dìm” chiều cao.

Điểm mạnh của dép đế chunky là tính đa năng: sáng mang đi cà phê, chiều ra biển, tối phối váy maxi đi dạo phố - tất cả đều ổn. Chất liệu đế thường được làm từ EVA hoặc cao su tổng hợp, nhẹ hơn so với đế gỗ truyền thống nhưng vẫn đủ cứng cáp để chịu được hành trình dài ngày.

Dép xỏ ngón quai mảnh - điệu mà không cần cố

Nếu chunky là lựa chọn của các bạn thích sự mạnh mẽ, thì dép quai mảnh lại thu hút những cô nàng yêu sự thanh lịch. Thiết kế quai đơn hoặc đôi quai mảnh tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoe bàn chân một cách tinh tế. Nhiều mẫu được bổ sung thêm chi tiết như charm kim loại, đính đá rhinestone hoặc thêu hoa nhỏ để tăng thêm chiều sâu cho thiết kế.

Một mẹo nhỏ từ các fashionista: dép quai mảnh màu trắng hoặc kem phối với váy midi và túi đan rơm là combo không bao giờ lỗi mốt. Ngược lại, dép quai mảnh đen phù hợp với hầu hết outfit, từ bộ đồ công sở đến bộ đồ dạo phố cuối tuần.

2 mẫu dép xỏ ngón crocs đang được stalk nhiều nhất

Crocs từ lâu đã gắn liền với sự thoải mái tối đa. Nhưng những năm gần đây, thương hiệu này đã đổi mình đáng kể - không còn chỉ là những chiếc đế cổ điển mà đã vươn sang cả thiết kế dép xỏ ngón thời thượng hơn. Năm 2026, hai mẫu dép xỏ ngón của Crocs đang được cộng đồng nữ Việt săn lùng nhiều nhất:

Dép xỏ ngón Crocs Getaway Triangle với thiết kế thân giày liền mạch, siêu thoải mái giúp loại bỏ mọi điểm áp lực, mang đến cảm giác tự do tuyệt đối như đang đi chân trần. Phù hợp trong mọi dịp từ dạo phố đến du lịch. Đây là mẫu thuộc dòng dép Crocs nữ phù hợp với những cô nàng yêu sự thanh lịch mà vẫn cần sự tiện dụng.

Dép xỏ ngón Crocs Miami Thong sẽ giúp bạn trở nên nổi bật hơn trong các bữa tiệc sành điệu. Đôi dép này sẽ khiến mỗi bước chân của bạn trở nên thanh thoát hơn với thiết kế quai dép mảnh mai, nhẹ nhàng tạo nên sự quyến rũ khi bước đi.

Cả hai mẫu đều có thể order trực tiếp qua website crocs.com.vn với nhiều chương trình ưu đãi theo mùa.

Dép xỏ ngón thêu/đan - xu hướng boho không ngủ quên

Dép thêu tay hoặc dép đan sợi đang hồi sinh mạnh mẽ trong cộng đồng yêu phong cách Boho-Chic. Những họa tiết hoa thêu tay, sợi đan dệt thủ công hoặc kết cườm nhỏ tạo nên sự độc đáo mà sản xuất hàng loạt khó lòng copy chính xác được. Mỗi đôi dép thêu gần như là một tác phẩm nhỏ - không đôi nào hoàn toàn giống đôi nào.

Xu hướng này đặc biệt ăn khách ở phân khúc khách hàng 22-35 tuổi, những người muốn phong cách của mình phản ánh cá tính và không chịu ăn mặc theo số đông. Dép thêu phối tốt nhất với váy xòe, quần linen rộng hoặc set đồ cotton nhẹ nhàng ngày hè.

Làm sao chọn dép xỏ ngón không bị đau gót?

Đây là câu hỏi cực kỳ phổ biến - và câu trả lời không chỉ nằm ở thương hiệu. Có 3 yếu tố quyết định một đôi dép xỏ ngón có “sống” được với bạn hay không:

Độ dày đế: tối thiểu 1.5cm để giảm lực tác động lên gót khi đi bộ dài. Đế quá mỏng khiến gót tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, gây đau nhức sau 1-2 giờ.

Chất liệu quai: quai quá cứng sẽ cứa vào kẽ ngón và mu bàn chân. Ưu tiên quai mềm, có lớp đệm mỏng bên trong hoặc chất liệu EVA dẻo.

Độ ôm của đế: lòng dép nên có phần lõm nhẹ ở vị trí lòng bàn chân để hỗ trợ vòm chân, tránh tình trạng bàn chân bị “phẳng” sau thời gian dài.

Kết

Dép xỏ ngón năm 2026 đang đi theo hướng “vừa xinh vừa phải êm” - không còn chấp nhận đánh đổi thoải mái lấy thẩm mỹ nữa. Từ đế chunky thời thượng, quai mảnh thanh lịch đến các mẫu Crocs ứng dụng công nghệ vật liệu tiên tiến, thị trường đang cung cấp đủ lựa chọn cho mọi sở thích. Điều duy nhất bạn cần làm là xác định rõ mình cần dép để “sống” hay để “diễn” - rồi chọn cho đúng.

Quang Trung