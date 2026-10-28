Đen, MONO cùng dàn nghệ sĩ hội tụ tại Ngày hội “Không Một Mình” 2026

Từ tối 30/10 đến hết ngày 1/11, Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026 diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, với nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, giao lưu học đường và Gala âm nhạc, lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Đen, MONO cùng dàn nghệ sĩ hội tụ tại Ngày hội “Không Một Mình” 2026. (Ảnh: A05)

Theo Ban tổ chức, ngày hội thuộc khuôn khổ Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa xâm hại trực tuyến và xây dựng môi trường mạng an toàn cho trẻ em, thanh thiếu niên.

Tiếp nối thành công của năm 2025 với gần 100.000 lượt người tham gia, sự kiện năm nay kết hợp các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng an toàn số và biểu diễn nghệ thuật nhằm đưa kiến thức bảo vệ bản thân trên không gian mạng đến gần hơn với cộng đồng.

Tại khu vực trải nghiệm công nghệ, người dân và giới trẻ có cơ hội tìm hiểu cách nhận diện, ứng phó với các tình huống không an toàn trên Internet; đồng thời tiếp cận những kiến thức về quyền riêng tư, ranh giới an toàn và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh vai trò của ứng xử văn minh, tôn trọng và trách nhiệm trong các mối quan hệ trực tuyến. Bên cạnh giải pháp công nghệ, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và những người đáng tin cậy được xác định là yếu tố quan trọng giúp trẻ em chủ động phòng ngừa rủi ro.

Đáng chú ý, Minishow “Kết nối học đường” tạo cơ hội để học sinh từ nhiều trường thể hiện tài năng, sự sáng tạo và lan tỏa thông điệp tích cực về an toàn số. Thông qua các tiết mục biểu diễn, các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp chia sẻ góc nhìn, câu chuyện với bạn bè và cộng đồng.

Hoạt động này gắn với phong trào “5 phút cùng em” trong khuôn khổ chiến dịch năm 2026, khuyến khích cha mẹ, thầy cô dành thời gian mỗi ngày để trò chuyện, lắng nghe trẻ. Qua đó, người lớn có thể kịp thời nhận biết những khó khăn mà trẻ gặp phải, kể cả các vấn đề phát sinh trên môi trường mạng.

Điểm nhấn của ngày hội là Gala âm nhạc “Không Một Mình” 2026, với sự tham gia của các nghệ sĩ Đen, MONO, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, 14 Casper, Ali Thục Phương, Yeolan, 1977 Vlog cùng học sinh đến từ nhiều trường học.

Thông điệp “Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh vai trò của ứng xử văn minh, tôn trọng và trách nhiệm trong các mối quan hệ trực tuyến. (Ảnh: A05)

Thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, chương trình kỳ vọng tạo không gian kết nối gần gũi với giới trẻ, đồng thời khuyến khích các em xây dựng mối quan hệ tích cực, tôn trọng giới hạn của bản thân và người khác, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số (DTA) khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai trong hai tháng cao điểm từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, chiến dịch hướng tới tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Trong bối cảnh Internet ngày càng gắn bó với hoạt động học tập, giải trí và giao tiếp, chiến dịch nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động tìm kiếm hỗ trợ và xây dựng môi trường để trẻ được lắng nghe, tôn trọng, bảo vệ.

Ban tổ chức kỳ vọng Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, góp phần hình thành văn hóa ứng xử có trách nhiệm và xây dựng không gian mạng an toàn hơn cho thế hệ trẻ./.

Theo TTXVN