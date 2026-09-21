Đêm hội Trăng rằm đáng nhớ của trẻ em Mường Lát

Ngày 20/9, Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” đã diễn ra tại xã Mường Lát, mang đến cho trẻ em vùng biên một đêm Trung thu đặc biệt. Với nhiều học sinh, đây là dịp để các em được ghi nhận thành tích học tập, thử sức trên sân khấu lớn và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong tuổi thơ.

Niềm vui từ sự ghi nhận

Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo trẻ em trên địa bàn Mường Lát và các xã lân cận tham dự. Không chỉ được hòa mình vào các hoạt động vui chơi, văn nghệ, các em còn nhận được sự quan tâm, động viên thông qua những phần quà ý nghĩa.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm 2026” diễn ra trong niềm hân hoan của các em nhỏ xã Mường Lát, Thanh Hoá.

Với những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, mùa Trung thu năm nay càng trở nên đặc biệt khi lần đầu được nhận quà tại một chương trình lớn dành cho thiếu nhi.

Hà Thị Khánh Huyền, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học & THCS Mường Lát, là một trong những học sinh được nhận quà tại đêm hội. Với em, phần quà không chỉ mang đến niềm vui trong một đêm Trung thu mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập.

Lương Hà Phương Nhi, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học & THCS Mường Lát chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui, đây là hoạt động để bọn em có một sân chơi trong dịp Trung thu. Từ đó động viên chúng em cố gắng học tốt hơn trong những năm học tiếp theo”.

Một phần quà trong đêm hội có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng sự ghi nhận đúng lúc lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh. Đó là lời động viên để các em tiếp tục duy trì thành tích, cố gắng trong học tập và cảm nhận rõ hơn sự quan tâm dành cho trẻ em vùng biên.

Trần Thị Quỳnh Chi, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học & THCS Mường Lát cũng lần đầu được hòa mình vào không khí của một đêm hội quy mô như vậy. Với em, niềm vui không chỉ đến từ món quà được nhận mà còn từ những hoạt động dành riêng cho thiếu nhi.

“Em mong là sẽ có thêm nhiều mùa Trung thu như thế này nữa cho những học sinh nơi biên giới. Em cảm ơn các chú bộ đội biên phòng đã mang đến cho chúng em một Trung thu rất vui. Em rất thích chương trình hôm nay, và mong năm nào chúng em cũng được đón Trung thu như thế này. Em sẽ cố gắng học thật tốt, chăm ngoan hơn”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Các em học sinh Trường Tiểu học & THCS Mường Lát háo hức nhận quà vì có thành tích xuất sắc trong học tập.

Được gặp gỡ bạn bè, được vui chơi, được nhận quà và được những người lớn quan tâm trong đêm hội trăng rằm hôm nay là những trải nghiệm có thể trở thành động lực để các em tiếp tục cố gắng trong học tập.

Đặc biệt, hình ảnh những người lính biên phòng để lại ấn tượng gần gũi trong cảm nhận của các em. Trong cuộc sống thường ngày, các chú bộ đội biên phòng gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trong đêm Trung thu, hình ảnh ấy trở nên gần gũi hơn qua những phần quà, lời động viên và sự đồng hành dành cho trẻ em.

Sân khấu lớn, trải nghiệm mới

Nếu những phần quà mang đến niềm vui cho các học sinh có thành tích xuất sắc, thì sân khấu của “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm” lại mở ra một trải nghiệm khác đối với những em lần đầu tham gia biểu diễn trước đông đảo khán giả.

Giàng A Súa, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông DTNT THCS Mường Lát có lần đầu đứng trên một sân khấu lớn trong chính Đêm hội Trăng rằm. Từ những buổi tập luyện tại trường đến khoảnh khắc chính thức biểu diễn trước khán giả, em mang theo sự hồi hộp xen lẫn háo hức.

Giàng A Súa trong trang phục dân tộc biểu diễn tại Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”.

Lần đầu trình diễn tại một chương trình lớn với sự tham dự của hàng nghìn người trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với nam sinh. Sân khấu không chỉ là nơi em cùng các bạn thể hiện tiết mục đã chuẩn bị, mà còn là cơ hội để thử sức trước một không gian hoàn toàn khác với những hoạt động văn nghệ quen thuộc ở trường.

Với trẻ em Mường Lát, những trải nghiệm như vậy có ý nghĩa riêng. Các em được bước ra khỏi không gian quen thuộc của trường học, bản làng; được gặp gỡ nhiều bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể và thể hiện năng khiếu trước đông người.

Giá trị của đêm hội vì thế không chỉ nằm ở những món quà được trao. Với trẻ em, đó còn là một sân chơi để các em được trải nghiệm, được thể hiện bản thân và có thêm những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm 2026” khép lại, nhưng những trải nghiệm trong đêm hội sẽ còn được các em nhắc mãi. Với học sinh có thành tích xuất sắc, đó là khoảnh khắc được ghi nhận và động viên. Với em nhỏ lần đầu đứng trên sân khấu lớn, đó là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành.

Điều đọng lại sau đêm hội không chỉ là một mùa Trung thu thêm phần đủ đầy. Quan trọng hơn, các em có thêm niềm vui, sự tự tin và động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện.

Ở nơi biên cương, sự quan tâm dành cho trẻ em được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Một phần quà ghi nhận thành tích, một sân khấu để các em thể hiện năng khiếu, một đêm hội để vui chơi cùng bạn bè. Những điều giản dị ấy đã góp thêm một ký ức đẹp cho tuổi thơ của trẻ em Mường Lát, đồng thời nối dài sự gắn bó giữa người lính biên phòng với đồng bào nơi biên giới.

Nam Phương