Đề xuất hoàn thiện quy định về kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI, sáng 30/10, dưới sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Góp ý vào dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đề nghị siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư, kiểm soát ngay từ khâu đưa bất động sản vào kinh doanh; việc cắt giảm thủ tục, mở rộng chuyển nhượng dự án, hợp đồng phải đi đôi với cơ chế bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua và người bán.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá phát biểu thảo luận.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đề nghị cần làm rõ các điều khoản liên quan đến quy định về đặt cọc, thanh toán, bảo lãnh và thông báo đủ điều kiện kinh doanh; chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; chuyển nhượng hợp đồng, hợp đồng mẫu và Quy định chuyển tiếp.

Tại khoản 5, Điều 18 Dự thảo quy định mức đặt cọc không quá 5% và chỉ được thu khi bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc kiểm soát khoản thu theo bản chất, không chỉ theo tên gọi; không để thỏa thuận giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng, phí ưu tiên trở thành cách thu tiền trước thời điểm cho phép. Đối với khoản 5% giá trị hợp đồng còn lại, đại biểu đề nghị làm rõ chủ thể đứng tên tài khoản, thời điểm nộp tiền, bên chịu phí và cơ chế kiểm soát.

Liên quan đến quy định chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung phương án xử lý trường hợp chủ đầu tư không còn khả năng triển khai, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng có bên nhận chuyển nhượng đủ năng lực và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Đồng thời, đề nghị bổ sung Điều 32, làm rõ thời điểm, phạm vi chuyển giao trách nhiệm đối với tiền đã nhận của khách hàng, bảo lãnh, bảo hành và cấp giấy chứng nhận. Việc đổi chủ đầu tư không được làm gián đoạn trách nhiệm hoặc khiến người mua không biết ai thực hiện cam kết.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tham luận.

Quan tâm đến quy định cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, trên cơ sở phân tích bản chất kinh tế - pháp lý của giao dịch này, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị Dự thảo luật cần cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đại biểu cũng đề nghị cần xem xét quy định thực hiện có lộ trình việc áp dụng chính sách chỉ bán nhà khi công trình đã hoàn thành. Cùng với đó, đại biểu cho rằng, để bảo vệ thực chất cho người mua và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, cần quy định tổng số tiền chủ đầu tư được thu tối đa là 70% giá trị, thay vì 95%; số tiền 30% còn lại được thanh toán nốt khi người mua nhận nhà cùng giấy chứng nhận.

Cẩm Tú