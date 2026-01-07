Đảng ủy xã Hoằng Lộc phòng ngừa lãng phí, tiêu cực

Quan tâm lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã chú trọng công tác phòng ngừa ở các lĩnh vực nhạy cảm. Thông qua đó đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc trực tiếp nắm bắt tình hình, lãnh đạo công tác XDNTM ở thôn Hàm Ninh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng bộ xã Hoằng Lộc được thành lập với gần 1.700 đảng viên, sinh hoạt ở 64 tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó có 5 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 25 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp; 34 chi bộ thôn. Từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cán bộ, công chức phải tập trung cao nỗ lực để hoàn thành. Trong khi đó, xã có dân cư đông, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính là rất lớn. Trình độ dân trí còn chưa đồng đều, địa bàn có nhiều thôn xóm, trường học, có sử dụng kinh phí xã hội hóa từ đóng góp của Nhân dân... Đây là những yếu tố có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Ông Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lộc, cho biết: "Nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Trong đó chú trọng công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; khẩn trương xây dựng, thực hiện nghiêm các quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công... Xây dựng văn hóa liêm chính, đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với phong trào “Người Hoằng Lộc làm việc tốt - nói điều hay - sống nghĩa tình”. Đồng thời phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác giám sát của thường trực và các ban HĐND xã ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...".

Theo đó, ngay sau khi đi vào vận hành tổ chức bộ máy, Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã ưu tiên sắp xếp cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, giàu kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức và bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức đề cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Trong hoạt động, trung tâm đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, phí, lệ phí và số điện thoại đường dây “nóng” ở vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, để người dân được biết, giám sát.

Theo báo cáo, từ khi đi vào hoạt động đến ngày 16/12/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Lộc đã tiếp nhận và giải quyết 5.598 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 96,96%. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,62%; 100% hồ sơ được số hóa, thanh toán trực tuyến và công khai tiến độ, kết quả. Toàn bộ số hồ sơ giải quyết quá hạn đều thực hiện nghiêm việc xin lỗi theo quy định.

Cùng với quan tâm bám sát địa bàn khu dân cư, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã phân công đảng ủy viên về dự sinh hoạt trực tiếp tại các chi bộ. Thông qua đó, không những trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, mà còn kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Trong hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định việc tiếp công dân và xử lý đơn thư; Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy; Nội quy tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy tại Phòng Tiếp công dân. Trong 6 tháng cuối năm 2025, xã đã tổ chức 128 cuộc tiếp công dân, với 128 lượt người, tiếp nhận 112 đơn thư. Sau khi tiếp nhận, xã đã tổ chức phân loại đơn và giao các phòng, đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, trả lời thỏa đáng các vấn đề người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh. Đến nay, xã đã giải quyết 98 đơn thuộc thẩm quyền, 1 đơn còn lại đang được xem xét giải quyết trong hạn định.

Bên cạnh lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã tăng cường kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” và tuân thủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, phương pháp, chủ động, kịp thời, công khai, khách quan, công tâm, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh. 6 tháng cuối năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát ở 9 đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận ưu nhược điểm, yêu cầu các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời.

6 tháng cuối năm 2025, Thường trực và các ban HĐND xã Hoằng Lộc đã tổ chức giám sát chuyên đề về các khoản thu tại 12 trường học. Thông qua giám sát đã chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế, yêu cầu các nhà trường khẩn trương khắc phục, không để hình thành các sai phạm lớn, phức tạp.

Với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội xã Hoằng Lộc phát triển, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào chính quyền địa phương 2 cấp.

