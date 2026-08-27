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Đẩy mạnh kết nối tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Khánh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 7 tổ chức gian trưng bày, tư vấn trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, qua đó tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính.

Đẩy mạnh kết nối tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Bên lề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 7 tổ chức gian trưng bày, tư vấn trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, qua đó tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính.

Đẩy mạnh kết nối tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Gian trưng bày, tư vấn trực tiếp nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại đến các doanh nghiệp.

Tại gian trưng bày, doanh nghiệp và khách tham dự được giới thiệu, tư vấn về các gói tín dụng ưu đãi, dịch vụ tài chính số, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Cán bộ ngân hàng cũng trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hướng dẫn thủ tục tiếp cận nguồn vốn, đồng thời tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn, duy trì và mở rộng hoạt động.

Đẩy mạnh kết nối tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Tại gian trưng bày, doanh nghiệp và khách tham dự được giới thiệu, tư vấn về các gói tín dụng ưu đãi, dịch vụ tài chính số, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt cùng nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Hiện các tổ chức tín dụng tại khu vực cũng đã hoàn thiện hệ thống ứng dụng ngân hàng thông minh, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận tiện tìm hiểu, tra cứu các sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao khả năng kết nối, minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh kết nối tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội nghị, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ ký kết và trao hợp đồng tín dụng cho 5 doanh nghiệp, với tổng hạn mức tín dụng lên tới 2.834 tỷ đồng.

Việc kết nối, ký kết các hợp đồng tín dụng thể hiện sự đồng hành của ngành Ngân hàng trong cung ứng vốn cho doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khánh Phương

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Chủ đề Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026

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