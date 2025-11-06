Danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa công khai danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Có 3 tập thể được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 tập thể, 14 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và 1 cá nhân được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Huân chương Lao động hạng Nhì

1. Trường Trung học cơ sở Định Liên, huyện Yên Định (nay thuộc xã Yên Định), tỉnh Thanh Hóa;

2. Trường Mầm non Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (nay là Trường Mầm non Thị trấn Bến Sung, xã Như Thanh), tỉnh Thanh Hóa;

3. Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện Như Thanh (nay là Trường Tiểu học Phú Nhuận, xã Mậu Lâm), tỉnh Thanh Hóa.

Huân chương Lao động hạng Ba

Tập thể:

1.Trường Mầm non Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn (nay là phường Đào Duy Từ), tỉnh Thanh Hóa;

2.Trường Mầm non Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (nay là Trường Mầm non Vạn Hà, xã Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa;

3. Trường Mầm non Điền Trung, huyện Bá Thước (nay là xã Điền Lư), tỉnh Thanh Hóa;

4. Trường Trung học cơ sở Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (nay là xã Bá Thước), tỉnh Thanh Hóa.

Cá nhân:

1. Ông Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, nay là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;

2. Ông Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, tỉnhThanh Hóa;

3. Bà Dương Thị Bảo Anh, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa;

4. Ông Lê Kim Quý, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;

5. Ông Nguyễn Minh Tuyên, giáo viên Trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;

6. Ông Lê Văn Hiển, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Định 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;

7. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;

8. Bà Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lương Đắc Bằng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;

9. Ông Lê Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa;

10. Bà Mai Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn (nay là Hiệu trưởng Trường Mầm non Nga Sơn, xã Nga Sơn) tỉnh Thanh Hóa;

11. Bà Nguyễn Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Đình, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa;

12. Bà Bùi Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa;

13. Bà Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa;

14. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa.

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

1. Bà Nguyễn Lệ Quyên, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa./.

NM