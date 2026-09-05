Danh mục mua sắm tập trung thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về danh mục mua sắm tập trung thiết bị dạy học tối thiểu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa: Lê Phong.

Danh mục mua sắm tập trung áp dụng đối với các nhiệm vụ mua sắm được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện theo phương thức mua sắm tập trung bằng nguồn ngân sách cấp tỉnh.

Cụ thể, lớp 4 gồm 10 loại, lớp 5 gồm 14 loại, lớp 8 gồm 22 loại, lớp 9 gồm 18 loại, lớp 11 THPT gồm 52 loại, lớp 12 THPT gồm 49 loại, lớp 11 GDTX 7 loại và lớp 12 GDTX 8 loại.

Việc ban hành danh mục mua sắm tập trung thiết bị dạy học tối thiểu góp phần bảo đảm đồng bộ và chuẩn hóa, tạo căn cứ pháp lý thống nhất trong việc trang bị, mua sắm thiết bị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất triển khai chương trình mới.

Cung cấp các phương tiện, học cụ trực quan giúp giáo viên đổi mới phương pháp sư phạm, phát triển năng lực, phẩm chất người học theo định hướng phát triển của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí hành chính, quản lý giá cả minh bạch, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí hoặc mua sắm không đúng chuẩn loại thiết bị.

Xem danh mục thiết bị tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)