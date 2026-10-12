Đảng ủy xã Thọ Xuân tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ xã Thọ Xuân hiện có 42 tổ chức đảng, gồm 6 đảng bộ trực thuộc, 36 chi bộ trực thuộc, với 2.620 đảng viên. Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thường trực Đảng ủy làm việc với cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương.

Đồng chí Thái Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời cập nhật, cụ thể hóa và tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế sau sắp xếp đơn vị hành chính”.

Cùng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch, Đảng ủy xã chú trọng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ giao ban với các ban tham mưu của Đảng để nắm tình hình, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được giao chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong thẩm định tiêu chuẩn chính trị, phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 2 lượt tổ chức đảng, tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới. Qua kiểm tra, những ưu điểm được ghi nhận, đồng thời chỉ rõ hạn chế, thiếu sót để các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục.

Công tác giám sát được triển khai cả thường xuyên và chuyên đề, gắn với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đồng thời giám sát 4 đơn vị về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan NTM và việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chương trình giám sát thường xuyên được Đảng ủy xã gắn với việc nắm tình hình tại cơ sở. Đảng ủy viên, thành viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; cải cách hành chính, chuyển đổi số và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, những tồn tại, hạn chế được phát hiện, chấn chỉnh ngay từ cơ sở.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư cũng được quan tâm. 9 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp nhận 19 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó có 11 đơn do tỉnh chuyển về. Đến nay, 19 đơn đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; 12 đơn đã có kết quả, 7 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Trong kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra không nhận được đơn tố cáo đối với đảng viên; không có trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng.

Với phương châm kiểm tra có trọng tâm, giám sát thường xuyên, chủ động phòng ngừa và kịp thời chấn chỉnh từ cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát đang được Đảng ủy xã Thọ Xuân xác định là một giải pháp quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài và ảnh: Minh Hiếu