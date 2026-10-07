Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ), các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Các tập thể, cá nhân xã Thọ Xuân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, vận động được đổi mới với nhiều hình thức thiết thực. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 5.800 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 3,6 triệu lượt người; gần 800 nghìn cuộc họp tại khu dân cư với 7,2 triệu lượt người tham gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội được đẩy mạnh với hơn 4.500 nhóm zalo, kết nối trên 1,5 triệu lượt người dân. Qua tuyên truyền, nhận thức và trách nhiệm của Nhân dân trong bảo vệ ANTQ ngày càng được nâng lên. Trong 15 năm (2011-2016), người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 200 nghìn nguồn tin, trong đó khoảng 160 nghìn tin có giá trị về ANTT, góp phần phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, mâu thuẫn từ cơ sở, hỗ trợ đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Cùng với đó, hơn 800 mô hình tự quản về ANTT được xây dựng, củng cố và nhân rộng theo phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; trong đó có 4 mô hình được Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Bộ Công an lựa chọn nhân rộng trên toàn quốc. “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được duy trì, tạo diễn đàn để cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an gần dân, sát dân; đồng thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ năm 2011 đến nay, có hơn 11.300 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sự phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cấp, ngành ngày càng chặt chẽ. Các lực lượng đã tổ chức trên 2 triệu buổi đối thoại, tuyên truyền pháp luật; giải quyết 8.860 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; vận động hơn 2,68 triệu lượt người ký cam kết chấp hành quy định về ANTT. Một điểm quan trọng trong quá trình triển khai phong trào là các cấp ủy đã quan tâm gắn nhiệm vụ bảo đảm ANTT với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Nội dung xây dựng phong trào từng bước được đưa vào nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy, chính quyền; việc nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh trong Nhân dân được chú trọng hơn. Qua đó, nhiều vụ việc được phát hiện từ sớm, xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh phức tạp kéo dài.

Cùng với phát huy vai trò của lực lượng công an, các địa phương chú trọng vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người có uy tín tham gia tuyên truyền, hòa giải, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Cách làm này góp phần đưa phong trào ngày càng gần dân, sát dân, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được củng cố, kiện toàn. Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã kiện toàn 1.933 tổ bảo vệ ANTT với 8.612 thành viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Năm 2026, tỉnh tổ chức thành công Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi lần thứ I; đăng cai Hội thi toàn quốc khu vực phía Bắc và đạt giải A. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” duy trì trên 90%, vượt chỉ tiêu 85%; riêng năm 2024 và 2025 không có đơn vị xếp loại yếu.

Thực tiễn cho thấy, hiệu quả của phong trào bắt nguồn từ sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sức mạnh của Nhân dân. Trong tình hình mới, yêu cầu bảo đảm ANTT ngày càng cao, nhất là trước những tác động của không gian mạng, các loại tội phạm và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Vì vậy, các cấp ủy cần tiếp tục đưa nhiệm vụ xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” vào chương trình lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tuyên truyền, phát huy hiệu quả nền tảng số; xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả; củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phát huy sức mạnh toàn dân, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc chính là góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga