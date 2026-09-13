Đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch điều tra các cáo buộc nhằm vào Tổng thống Trump

Đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch điều tra Tổng thống Donald Trump, các thành viên gia đình và những người liên quan nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Washington Post ngày 12/9, các trợ lý của đảng Dân chủ đang xây dựng kế hoạch điều tra tại Quốc hội và tham vấn các chuyên gia, với giả định đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ kỳ vọng có thể giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu chiếm đa số tại Hạ viện, đảng này sẽ nắm quyền Chủ tịch Hạ viện và các ủy ban từ tháng 1/2027, qua đó có thêm quyền điều tra, yêu cầu cung cấp tài liệu và triệu tập nhân chứng.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, người được xem xét cho vị trí Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết đảng Dân chủ sẽ cần tiến hành điều tra sâu rộng các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và xung đột lợi ích.

Một trọng tâm điều tra dự kiến là quá trình gia tăng tài sản của Tổng thống Trump và gia đình. Ủy ban Giám sát Hạ viện đã theo dõi các khoản lợi nhuận mà gia đình ông Trump thu được từ tài sản kỹ thuật số và các giao dịch ở nước ngoài, đồng thời ước tính Tổng thống Trump thu về khoảng 2,25 tỷ USD từ các nguồn ở nước ngoài trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện dự kiến xem xét hoạt động của các công ty đầu tư mạo hiểm 1789 Capital và American Ventures, có liên hệ với hai con trai của Tổng thống Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump. Nội dung điều tra tập trung vào cáo buộc một số doanh nghiệp được các công ty này đầu tư đã nhận được ưu đãi trong việc giành các hợp đồng của chính phủ dưới chính quyền Trump.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện có thể điều tra hoạt động của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, những người đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề liên quan đến Israel, Iran và Ukraine.

Ngoài các vấn đề kinh tế và đối ngoại, đảng Dân chủ dự kiến xem xét cáo buộc chính quyền Trump sử dụng cơ quan thực thi pháp luật và quyền lực nhà nước để gây sức ép với các đối thủ chính trị, cũng như một số vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và cố tỉ phú Jeffrey Epstein, việc xây dựng phòng tiệc tại Nhà Trắng, dự án cải tạo hồ phản chiếu National Mall và việc tiếp quản Trung tâm Kennedy.

Dù một số ý kiến đề cập khả năng tiến hành luận tội Tổng thống Trump, giới quan sát cho rằng khả năng này hiện chưa cao. Trước mắt, đảng Dân chủ được cho là sẽ tập trung sử dụng quyền điều tra của Quốc hội để làm rõ và công khai các cáo buộc liên quan đến Tổng thống Trump.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun Daily.