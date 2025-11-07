Đảng bộ xã Phú Xuân phòng ngừa “tham nhũng vặt”

Đảng ủy xã Phú Xuân đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trước mắt, xã chú trọng công tác phòng ngừa các hành vi tham nhũng vặt, tránh để hình thành sai phạm lớn, phức tạp.

Một hội nghị triển khai công tác nội chính của Đảng ủy xã Phú Xuân. Ảnh: Hoàng Hải

“Tham nhũng vặt” được hiểu là hành vi của cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ công. Các biểu hiện phổ biến của tình trạng này chủ yếu là vòi vĩnh tiền, hối lộ nhỏ lẻ, hoặc “lót tay”, “bôi trơn”... để ưu tiên, xử lý nhanh công việc, hoặc bỏ qua sai sót.

Trong khi đó, từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của cấp xã có liên quan đến người dân là rất lớn. Mặc dù hầu hết các thủ tục hành chính đều được giải quyết trực tuyến, song do là xã miền núi, còn nhiều bản đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, nên hầu hết người dân thường trực tiếp đến trụ sở xã giải quyết khi cần...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trước mắt, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm các quy định công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động, phòng ngừa tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Nhất là ở các đơn vị trực tiếp liên quan đến quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp".

Bên cạnh tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội xã Phú Xuân đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ngăn chặn suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, dưới nhiều hình thức, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng được chú trọng, nhằm tạo đồng thuận, phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân trong giám sát công tác quản lý Nhà nước, cũng như đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, Đảng ủy xã Phú Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương ban hành và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi tiêu cực. Trên cơ sở đó, các cơ quan trong hệ thống chính trị ở xã Phú Xuân đã tập trung hoàn thiện các quy chế về phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, quy chế quản lý tài chính - tài sản; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thu chi các khoản đóng góp của người dân; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu... Việc xây dựng các văn bản được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia góp ý của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, qua đó tạo sự đồng thuận và nâng cao tính khả thi trong quá trình triển khai.

Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ngoài bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm việc đảm bảo trình độ, năng lực, giàu phẩm chất đạo đức, Đảng ủy xã đã quan tâm chỉ đạo bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, vận hành thông suốt, hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ, giải quyết đúng hạn và trước hạn thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, phí, lệ phí và số máy đường dây “nóng” tại vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, để người dân được biết, giám sát.

Nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, nền nếp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã Phú Xuân đã thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Ngoài vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã ban hành, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2025. Nội dung kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm vào việc chấp hành quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; công tác quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuân Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm: "Thông qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng; tinh thần trách nhiệm, ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực đã góp phần ngăn ngừa tình trạng lạm quyền, lợi dụng chức vụ để vụ lợi, đồng thời nâng cao tinh thần, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đảng viên".

Đồng Thành