Đảng bộ xã Bá Thước vươn lên trên đường đổi mới

Xã Bá Thước được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Cành Nàng và 2 xã Ban Công, Hạ Trung thuộc huyện Bá Thước cũ. Sự hợp nhất này không chỉ đơn thuần là thay đổi địa giới hành chính, mà còn mở ra không gian, nguồn lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ; phát huy các giá trị văn hoá và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Đảng ủy xã Bá Thước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.V

Những thành tựu đạt được

Sau khi hợp nhất, xã Bá Thước có diện tích tự nhiên 106,10 km2, quy mô dân số là 21.442 người. Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, tuy nhiên được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên, đặc biệt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, xã Bá Thước mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước phát triển toàn diện. Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, với tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2025 đạt 6,84%. Đáng nói hơn, nhiều lĩnh vực kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19 và phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển toàn diện, với tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 4,14%/năm. Cùng với việc nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích gieo trồng hàng năm, xã Bá Thước chủ động triển khai các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Giai đoạn 2021-2025, xã đã tích tụ được 180ha đất nông nghiệp, vượt 5,3% so với kế hoạch đề ra.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,21%/năm. Trong đó, xã Bá Thước tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu và khả năng cạnh tranh, như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, song đã phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng trung bình giai đoạn đạt 7,52%/năm. Trong đó, thương mại điện tử, thương mại số bước đầu có những kết quả tích cực. Đồng thời, một số loại hình du lịch trải nghiệm được khuyến khích phát triển, như du lịch chèo bè mảng trên suối Nủa, thôn Chiềng Lau.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác xúc tiến đầu tư ở xã Bá Thước có đổi mới và khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển. Trong nhiệm kỳ, dự án Nhà máy giày Bá Thước với tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng, sử dụng hơn 3.000 công nhân đã được khởi công xây dựng, kỳ vọng tạo tiền đề mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội của xã trong giai đoạn tới. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, đến năm 2025, trên địa bàn xã có 126 doanh nghiệp, đạt 126% so với kế hoạch đề ra; có 7 HTX được thành lập, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đánh dấu bước phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của xã Bá Thước theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hiện hữu là diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại; hạ tầng giao thông được cải thiện rõ rệt, đến năm 2025 tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt 95,5%.

Với đặc thù là địa phương miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên xã Bá Thước chú trọng triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), bao gồm: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2021-2025. Các chương trình MTQG đi vào thực chất, phát huy hiệu quả, đã tác động góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã Bá Thước lên 54 triệu đồng/người, tăng 19,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, đưa xã Ban Công cũ và 9 thôn đạt chuẩn NTM, 1 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Các chính sách đối với người có công và an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg, ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước và Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm 2024-2025”, xã Bá Thước đã triển khai hỗ trợ xây dựng hoàn thành 418 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn về nhà ở, với tổng số kinh phí hỗ trợ là 29,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Ghi nhận thành tích đó, năm 2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Bá Thước vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, thể hiện qua việc Đảng bộ xã tập trung quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đúng quy trình. Hàng năm, Đảng bộ xã có 92,3% tổ chức cơ sở đảng và 91,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp được 245 đảng viên mới.

Đồng lòng bước vào chặng đường phát triển mới

Kế thừa và phát huy những thành quả hết sức quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Bá Thước bước vào chặng đường phát triển mới mang vai trò và sứ mệnh quan trọng, hòa mình vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của toàn dân tộc. Trọng tâm là cụ thể hóa 4 nghị quyết của Trung ương được xem là “Bộ tứ trụ cột” mang tính định hướng, dẫn đường khắc phục những tồn tại, bất cập, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển.

Toàn cảnh trung tâm xã Bá Thước hôm nay. Ảnh: P.V

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/30 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và xây dựng Đảng. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, xã Bá Thước phấn đấu thực hiện hiệu quả 6 nhóm giải pháp chủ yếu, đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân; hình thành các động lực tăng trưởng mới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu về tốc độ tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương trên các lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% trở lên. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, đẩy mạnh đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đại hội Đảng bộ xã Bá Thước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định sự phát triển toàn diện và vững mạnh của một Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính. Khát vọng vươn lên, ý chí đoàn kết và niềm tin son sắt của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp Nhân dân chính là nguồn sức mạnh to lớn để địa phương phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu các xã miền núi của tỉnh.

Hy vọng và tin tưởng rằng, với đường lối lãnh chỉ đạo sát đúng của Đảng, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, thể hiện tinh thần quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã nhà, trong nhiệm kỳ tới sẽ vươn lên mạnh mẽ trên con đường đổi mới đưa xã Bá Thước thực sự trở thành một đơn vị vững về chính trị, mạnh về kinh tế, phát triển về văn hóa, ổn định về quốc phòng - an ninh; tạo động lực mạnh mẽ hướng tới mục tiêu cùng với cả nước xây dựng xã hội dân chủ, phồn vinh, văn minh và phát triển.

Phạm Đình Minh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước