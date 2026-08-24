Đảng bộ phường Đông Sơn nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ phường Đông Sơn đã chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đông Sơn giao ban công tác kiểm tra, giám sát tháng 8/2026.

Đảng bộ phường Đông Sơn hiện có 64 tổ chức đảng trực thuộc với 3.787 đảng viên. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tại cơ sở tiếp tục được kiện toàn, từng bước đi vào nền nếp, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác KTGS. Bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy phường và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT Đảng ủy phường đã triển khai chương trình KTGS năm 2026. Đáng chú ý, phường đã kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác KTGS và kỷ luật Đảng.

Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS được triển khai đồng bộ với nhiều kết quả cụ thể. Từ đầu năm 2026 đến nay, UBKT Đảng ủy phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành 58 văn bản (gồm 23 báo cáo, 10 quyết định, 8 kế hoạch, 5 công văn, 12 thông báo) và trực tiếp ban hành 64 văn bản phục vụ nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, UBKT tham gia thẩm định nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường qua các nhiệm kỳ; hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập đối với 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định. UBKT cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KTGS và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ trực thuộc.

Quán triệt nguyên tắc phát hiện và phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, cấp ủy và UBKT Đảng ủy phường Đông Sơn đã chủ động bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác KTGS theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã triển khai 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng, 2 cuộc kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng, 4 cuộc giám sát thường xuyên đối với đảng ủy, chi bộ trực thuộc. UBKT Đảng ủy phường triển khai 2 cuộc giám sát chuyên đề và thực hiện 3 cuộc giám sát thường xuyên đối với các đảng ủy, chi bộ trực thuộc và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nội dung tập trung vào việc quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cán bộ, công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định, công tác quản lý tài sản công...

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư và thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành nghiêm minh, thận trọng, đúng quy trình. UBKT Đảng ủy phường đã giải quyết kịp thời 1 vụ việc tố cáo đảng viên; quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên vi phạm; thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật 1 đảng viên vi phạm, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đồng chí Trịnh Minh Long, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Đông Sơn cho biết: “Thời gian qua, UBKT Đảng ủy phường luôn xác định công tác KTGS trong Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng. UBKT Đảng ủy phường quán triệt sâu sắc phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn ngay từ cơ sở. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vi phạm nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Từ yêu cầu thực tiễn ở cơ sở, Đảng bộ phường Đông Sơn xác định công tác KTGS không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những hạn chế ngay từ đầu. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS trong thời gian tới, Đảng bộ phường Đông Sơn tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, bám sát cơ sở, chủ động phòng ngừa và xử lý nghiêm minh các vi phạm, đồng thời triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác KTGS của Đảng bộ phường Đông Sơn giai đoạn 2026-2030. Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kiểm tra trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác kiểm tra.

Bài và ảnh: Thanh Huê