Dán PPF bảo vệ sơn và nội thất ô tô TeckWrap - 3M chính hãng tại Thanh Hóa

Dán PPF bảo vệ sơn và đèn ô tô là giải pháp giúp hạn chế trầy xước nhẹ, đá văng và bám bẩn, đồng thời giữ bề mặt xe luôn như mới. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ vật liệu PPF, so sánh phim TeckWrap và 3M, đồng thời giới thiệu Minh Thành Auto tư vấn gói dán phù hợp với từng nhu cầu và hướng dẫn chăm sóc đúng cách sau khi thi công.

Dán PPF bảo vệ sơn và nội thất, đèn xe chính hãng tại Thanh Hóa

PPF (Paint Protection Film) là màng phim polyurethane được dán lên bề mặt sơn và đèn xe nhằm hạn chế trầy xước nhẹ, đá văng, côn trùng, nhựa đường và các tác nhân từ môi trường. Lớp phim giúp bảo vệ bề mặt nguyên bản, giữ xe luôn sạch đẹp và thuận tiện hơn trong quá trình vệ sinh, chăm sóc hằng ngày.

PPF giúp bảo vệ nguyên vẹn lớp sơn zin xe Land Cruiser.

Sơn xe và cụm đèn là những vị trí thường xuyên chịu tác động khi di chuyển nên rất dễ xuất hiện vết xước hoặc sứt mẻ. Dán PPF giúp giảm ảnh hưởng từ va chạm nhẹ, đồng thời duy trì tính thẩm mỹ và độ bền cho xe. Tại Minh Thành Auto Thanh Hóa, kỹ thuật viên sẽ tư vấn loại phim và phương án thi công phù hợp với từng dòng xe, mang lại hiệu quả lâu dài.

So sánh PPF TeckWrap và 3M theo nhu cầu sử dụng

Mỗi thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm, vì thế so sánh nên dựa trên mã phim cụ thể thay vì chỉ nhìn tên hãng. Tiêu chí gồm nền TPU, độ dày, độ trong quang học, lớp phủ kỵ nước, độ bám keo, khả năng ôm cong, bề mặt bóng hoặc mờ, bảo hành và nguồn cung tại thời điểm thi công.

Dán PPF TeckWrap chính hãng tại Thanh Hóa

PPF TeckWrap phù hợp với khách hàng muốn nhiều lựa chọn từ phim trong đến PPF màu, ưu tiên độ bóng, hiệu ứng bề mặt và khả năng cá nhân hóa. Dòng Clear X75 Core được hãng công bố nền aliphatic TPU, tổng độ dày 300 ± 10 micron, truyền sáng 90%, kháng UV từ 95% và bảo hành 4 năm theo ngày sản xuất.

Minh Thành Auto dán PPF bảo vệ sơn và nội thất ô tô TeckWrap - 3M chính hãng tại Thanh Hóa.

Dán PPF 3M chính hãng tại Thanh Hóa

PPF 3M là lựa chọn được nhiều chủ xe quan tâm nhờ thông số kỹ thuật rõ ràng và đa dạng dòng sản phẩm. Theo thông tin từ nhà sản xuất, dòng phim 150 sử dụng vật liệu polyurethane, có độ dày khoảng 0,2 mm, bề mặt bóng và lớp keo PSA. Sản phẩm được cung cấp với nhiều khổ cuộn, phù hợp cho từng khu vực thi công trên xe.

Quy trình các bước dán PPF theo tiêu chuẩn tại Minh Thành Auto.

Nên dán PPF toàn xe ô tô hay theo từng vị trí?

Phạm vi dán PPF nên bám theo tần suất sử dụng, cung đường, màu sơn và mức ngân sách. Xe chạy nội đô có thể ưu tiên tay nắm, bậc cửa, mép cốp, gương và đèn. Xe thường đi cao tốc hoặc công trường nên cân nhắc gói đầu xe gồm cản trước, nắp ca-pô, tai xe, gương cùng các vùng hứng đá trực diện.

Trước khi chọn gói, chủ xe có thể cân nhắc 3 phương án sau:

Gói điểm chạm: hõm tay cửa, bậc lên xuống, mép cốp, khu vực sạc hoặc nắp bình nhiên liệu.

Gói đầu xe: cản trước, nắp ca-pô, hai tai xe, gương và cụm đèn trước.

Gói toàn thân: các tấm thân vỏ sơn, kết hợp xử lý mép phim theo hình dạng từng chi tiết.

Chăm sóc đúng cách giúp mép phim ổn định và bề mặt giữ độ trong lâu hơn. Trong những ngày đầu, chủ xe nên hạn chế rửa, tránh vòi áp lực cao sát mép, không chà mạnh lên vị trí ẩm và theo dõi điểm cong. Sau đó, hãy dùng khăn microfiber sạch, dung dịch pH phù hợp và kỹ thuật rửa giảm ma sát.

Minh Thành Auto đại lý chính hãng dán PPF TeckWrap - 3M tại Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, Minh Thành Auto cung cấp dịch vụ dán PPF TeckWrap và 3M dành cho sơn xe, cụm đèn cùng các vị trí dễ chịu tác động trong quá trình sử dụng. Mỗi xe được kiểm tra bề mặt, lựa chọn vật liệu phù hợp, xử lý vệ sinh kỹ lưỡng, thi công chính xác theo đường nét và hoàn thiện mép phim nhằm duy trì tính thẩm mỹ, độ bền lâu dài.

Giấy chứng nhận Minh Thành Auto là đại lý chính hãng TeckWrap và 3M. Nguồn: https://teckwrap.vn/noi-that-o-to-minh-thanh/

Khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ theo từng vị trí, gói đầu xe hoặc toàn thân, dựa trên nhu cầu sử dụng, ngân sách và tình trạng bề mặt thực tế của xe.

Phim PPF TeckWrap đa dạng độ bóng, độ dày và hiệu ứng bề mặt, phù hợp nhu cầu bảo vệ kết hợp nâng cao thẩm mỹ.

PPF 3M chú trọng độ trong quang học, khả năng ôm cong và lớp phủ bảo vệ, phù hợp khách hàng ưu tiên vẻ nguyên bản.

Kỹ thuật viên kiểm tra sơn, đèn và chi tiết từng sơn lại trước thi công, từ đó đề xuất vật liệu cùng phạm vi phù hợp.

Quy trình dán gồm vệ sinh, xử lý bụi sắt, căn phim, gạt dung dịch, sấy mép và kiểm tra bọt khí trước bàn giao.

Minh Thành Auto hướng dẫn chăm sóc sau dán, lưu ý thời gian rửa xe, khoảng cách vòi áp lực và cách vệ sinh chuẩn.

Dán PPF bảo vệ sơn và đèn xe ô tô TeckWrap - 3M chính hãng tại Thanh Hóa giúp duy trì vẻ đẹp, hạn chế trầy xước và giữ giá trị cho xe. Với quy trình dán phim chỉn chu, sản phẩm rõ nguồn gốc cùng tư vấn theo nhu cầu, Minh Thành Auto mang đến giải pháp bảo vệ vững, thẩm mỹ và an tâm.