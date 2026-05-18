Đi tìm lời giải đằng sau doanh số khủng gần 4.800 xe trong một tháng của VinFast VF 5

Trong tháng 5/2026, sức nóng của VinFast VF 5 tiếp tục tăng nhiệt với loạt ưu đãi chuyển đổi xanh từ VinFast, giúp người dùng sở hữu mẫu xe kinh tế bậc nhất thị trường dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giá “đáy” phân khúc nhưng tiện nghi “vượt khung”

4 tháng đầu năm 2026, VinFast VF 5 vẫn là mẫu xe giữ vững ngôi vương trong phân khúc A-SUV và là một trong những cái tên bán chạy nhất toàn thị trường. Cụ thể, chỉ riêng trong tháng 4, mẫu xe Việt đạt 4.732 xe bán ra và đứng top 3 về doanh số toàn thị trường.

Lý giải về sức hút của VF 5, giới quan sát nhận định, mức giá bán dễ tiếp cận đi kèm nhiều chính sách ưu đãi từ hãng giúp VF 5 được xem là lời giải hiệu quả cho bài toán mua xe đối với nhiều người dùng.

Từ giá niêm yết 529 triệu đồng, giá lăn bánh sau ưu đãi của VF 5 trong tháng 5/2026 hiện chỉ còn từ 480 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký). Đây là mức giá có được nhờ sự kết hợp giữa chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” (ưu đãi 6%), chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện (3%) và chương trình miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện từ Chính phủ. Đặc biệt, khi xuất hóa đơn từ 15/5-31/5, chủ sở hữu VF 5 được tặng thêm 1 năm bảo hiểm (có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 5 triệu đồng).

Trường hợp mua xe trả góp, người dùng có thể vay tới 100% giá trị xe với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong suốt 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%).

So với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Sonet hay Toyota Raize - vốn thường tiêu tốn hơn 600 triệu đồng để hoàn tất thủ tục xuống đường - VF 5 rõ ràng đang chiếm ưu thế tuyệt đối về chi phí đầu tư.

Đáng chú ý, có mức giá “đáy” như vậy nhưng VF 5 lại được trang bị động cơ và tiện nghi “vượt khung” so với phân khúc.

“VinFast VF 5 sở hữu động cơ điện có công suất cực đại 134 mã lực, mạnh hơn các đối thủ rất nhiều. Khác với xe xăng, mô-men xoắn 135 Nm của VF 5 được kích hoạt tức thời ngay từ vòng tua máy đầu tiên, tạo ra sức bật và những pha tăng tốc cực kỳ dứt khoát trong phố đông. Thậm chí trên đường cao tốc, khả năng bứt tốc của VF 5 vẫn lanh lẹ và vượt trội hơn các đối thủ cùng phân khúc”, reviewer KenZ Nguyễn (kênh GearUpVN) nhận xét.

Ngoài cảm giác lái, VF 5 còn ghi điểm nhờ danh sách trang bị với bộ đôi màn hình điện tử hiện đại, điều hòa tích hợp chức năng lọc không khí PM2.5. Đặc biệt, VinFast đã “hào phóng” trang bị 6 túi khí cho VF 5 – ngang mức thường thấy trên các mẫu sedan hạng B.

Bảo dưỡng dài, miễn phí sạc 3 năm: VF 5 "vô đối" về chi phí vận hành

Hiện nay, VF 5 còn đang sở hữu lợi thế vận hành tuyệt đối nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green, kéo dài đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Ưu đãi này tương đương gần 3 năm “0 đồng nhiên liệu” cho chủ sở hữu VF 5, mang đến khoản tiết kiệm chi phí khổng lồ so với xe xăng, dầu.

Anh Tới Nguyễn – YouTuber quen thuộc với cộng đồng yêu xe và cũng là chủ xe VF 5 - chia sẻ trước đây từng tìm hiểu thêm một mẫu xe Hàn Quốc. Cuối cùng, anh nhận thấy xe điện nói chung và VF 5 nói riêng có lợi thế lớn hơn về nhiều mặt, đặc biệt là chi phí sử dụng.

“Chi phí sử dụng của tôi bây giờ gần như chỉ còn tiền gửi xe. Bảo dưỡng VF 5 cũng rất nhẹ nhàng, theo chính sách mới, 15.000 km mới cần bảo dưỡng một lần. Đi VF 5 thực sự còn rẻ hơn một chiếc xe máy xăng”, anh Tới chia sẻ.

Anh cũng cho rằng VF 5 đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng lần đầu chuyển từ xe máy lên ô tô. Mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình nhỏ, phù hợp đi phố, đưa đón con cái hay về quê cuối tuần, trong khi chi phí sử dụng không tạo áp lực quá lớn như xe xăng truyền thống.

Đồng tình với anh Tới, anh Đức – một tài xế dịch vụ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm chạy xe - cho biết, từ khi chuyển sang VF 5, chi phí nhiên liệu trong quá trình vận hành giảm mạnh. Trước đây, chiếc Toyota Vios của anh mỗi ngày tốn khoảng 300.000-350.000 đồng tiền xăng. Như vậy, so với chi phí bằng “0” như hiện tại, anh tiết kiệm được khoảng 8-12 triệu đồng/tháng.

“Tôi có thể giảm áp lực làm việc, không cần chạy thêm giờ chỉ để bù tiền xăng như trước”, anh Đức nói.

Chia sẻ thêm, anh Đức cho biết, chiếc VF 5 của anh hiện đã chạy hơn 80.000 km, trung bình chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng 500.000 đồng/lần. So với xe xăng trước đây, anh nhận định xe điện quá lợi cả về kinh tế lẫn trải nghiệm sử dụng.

Nhiều chủ xe nhận định, lợi thế về kinh tế khiến VF 5 không chỉ là mẫu xe tiết kiệm trong ngắn hạn mà còn “lời” về lâu dài. Mẫu xe này bởi thế được đông đảo nhóm khách hàng tại Việt Nam đánh giá cao, từ các gia đình cần tối ưu chi phí, người trẻ lần đầu mua xe hay tài xế kinh doanh dịch vụ.

NL