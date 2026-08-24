Dầm mưa lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm hiện có 2.187 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 746 phần mộ chưa xác định được thông tin. Những ngày này, các thành viên Đội quy tập đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Những căn lều dã chiến tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm được dựng lên để thực hiện công việc lấy mẫu.

Giữa không gian rộng lớn của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, những căn lều dã chiến được dựng lên giữa hàng nghìn phần mộ, trở thành nơi làm việc đặc biệt của cán bộ lấy mẫu. Dưới mái bạt đơn sơ, giữa những ngày mưa gió, từng mẫu sinh phẩm được lấy, ghi chép, bảo quản và đánh dấu cẩn trọng.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Dương Văn Hòe, Đội quy tập, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Anh em chỉ mong làm thật tốt phần việc của mình để có thêm thông tin về các liệt sĩ. Dù trời mưa hay điều kiện khó khăn, mọi người vẫn động viên nhau cố gắng. Với chúng tôi, đây là việc làm mang ý nghĩa tri ân, nên không ai muốn để khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ”.

Đối với cán bộ lấy mẫu của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa, mỗi mẫu hài cốt mang theo một hy vọng. Đó là cơ hội để những phần mộ chưa có đầy đủ thông tin được xác định danh tính, để thân nhân các liệt sĩ có thêm cơ sở tìm lại người thân sau nhiều năm mong đợi.

Anh Lưu Thanh Bình (Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa, Sở Y tế Thanh Hóa) chia sẻ: “Thời tiết mưa gió ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, nhưng anh em đều cố gắng khắc phục. Chúng tôi hiểu rằng phía sau mỗi mẫu hài cốt là một gia đình đang chờ đợi. Vì vậy, từng mẫu phải được lấy và bảo quản thật cẩn thận, chính xác”.

Với 746 phần mộ cần lấy mẫu đặt ra một khối lượng công việc không nhỏ đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Mỗi mẫu được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để trả lại tên tuổi, quê quán cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mưa ngày một nặng hạt, đất nghĩa trang sình lầy, trơn trượt, khiến công việc tìm kiếm càng thêm khó khăn. Thế nhưng không ai rời vị trí làm việc. Mưa có thể làm ướt áo, đất có thể níu bước chân, nhưng không làm vơi đi quyết tâm tìm lại tên cho các anh.

Không có khẩu hiệu lớn lao, chỉ có sự lặng lẽ và tập trung cao độ. Bởi mỗi mẫu ADN được lấy thành công hôm nay có thể là cơ hội để một gia đình sau nhiều thập kỷ mòn mỏi chờ đợi được biết chính xác nơi người thân mình yên nghỉ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương. Ngay từ đầu chiến dịch, đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ công tác liên ngành, thành lập các tổ lấy mẫu, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đến nay, công tác lấy mẫu ADN đã triển khai tại 18 trong số 25 nghĩa trang liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã khai quật 1.884 trong tổng số 2.955 phần mộ theo kế hoạch; lấy được 1.626 mẫu đủ điều kiện giám định. Có 258 phần mộ không thể lấy mẫu do hài cốt đã phân hủy hoặc than hóa theo thời gian. Bộ CHQS tỉnh đã bàn giao 471 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, gồm 452 mẫu lấy tại các nghĩa trang trong tỉnh và 19 mẫu hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập cất bốc từ nước bạn Lào.

Hoàng Lan