Bảo đảm nguồn máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Thanh Hóa đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, lượng máu thu được sụt giảm nhiều, tổng nguồn máu tiếp nhận được hằng tháng đều chưa đáp ứng nhu cầu máu sử dụng của các bệnh viện. Tình trạng này gây khó khăn cho các bệnh viện và khiến nhiều bệnh nhân, nhất là người mắc bệnh lý huyết học như Thalassemia phải chờ đợi lâu.

Chương trình hiến máu Hành trình Đỏ - Giọt hồng xứ Thanh năm 2025 thu hút đông đảo cán bộ, viên chức tham gia.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Trung tâm Huyết học - Truyền máu là nơi tiếp nhận, sàng lọc, sản xuất và cung cấp máu, chế phẩm máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, trung tâm tổ chức hơn 150 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận khoảng 55.000 đơn vị máu, sản xuất hơn 90.000 đơn vị máu và chế phẩm, cung cấp kịp thời 22.000 đơn vị máu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thời gian gần đây, nguồn máu tiếp nhận được từ vận động hiến máu tình nguyện của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh rất thấp do chưa có đơn vị tổ chức hiến máu hoặc các đơn vị tổ chức hiến máu không đạt chỉ tiêu, vì vậy các bệnh viện đã phải vận động người nhà bệnh nhân hiến máu để tạo nguồn máu sử dụng cho bệnh nhân.

Mới đây, tại UBND xã Yên Đồng và xã Tân Ninh, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng từ trái tim”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình hiến máu tình nguyện được triển khai tại tỉnh Ninh Bình trong tháng 11; đồng thời là bước đi quan trọng trong việc mở rộng phạm vi hiến máu ra các tỉnh lân cận, từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ chức năng vùng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại điểm hiến máu xã Yên Đồng và xã Tân Ninh, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Công tác tổ chức được triển khai khoa học, chuyên nghiệp, với các khu vực tiếp nhận - khám sàng lọc - xét nghiệm - lấy máu được bố trí theo luồng hợp lý, đảm bảo an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho người hiến máu. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 750 đơn vị máu đạt chuẩn, bổ sung quan trọng vào nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, các điểm hiến máu tiếp theo do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn ra tại UBND phường Đông A tiếp nhận 400 đơn vị máu; tại UBND xã Cổ Lễ dự kiến 400 đơn vị máu.

Việc hiến máu không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn có lợi cho sức khỏe bản thân. Hiến máu định kỳ giúp cơ thể tái tạo máu mới, hỗ trợ lưu thông tuần hoàn và góp phần cân bằng sức khỏe. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái của cộng đồng. Trong khi nhu cầu máu vẫn còn cao, việc duy trì và mở rộng phong trào hiến máu thường xuyên sẽ góp phần bảo đảm nguồn máu ổn định, kịp thời cho cấp cứu và điều trị, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Bài và ảnh: Hà Phương