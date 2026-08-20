Đảm bảo các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình

Chiều 20/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2026) tại xã Ba Đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình, nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm, tiến độ thực hiện các hạng mục bảo tồn, tôn tạo di tích.

Theo báo cáo của xã Ba Đình, địa phương đang tập trung triển khai các phần việc theo kế hoạch, như chỉnh trang cảnh quan, tuyên truyền trực quan, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Ngoài ra, xã chủ động phối hợp với chùa Hợp Long và chùa Sùng Quang khảo sát địa điểm, chuẩn bị cho lễ dâng hương, lễ cầu siêu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các phần việc, địa phương gặp một số khó khăn cần được quan tâm tháo gỡ.

Cụ thể, một số hạng mục công trình bảo tồn, tôn tạo Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao cho địa phương; đường vào di tích hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, hiện chưa có bãi đỗ xe phục vụ du khách và Nhân dân khi diễn ra lễ kỷ niệm; hệ thống điện chiếu sáng chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa còn hạn chế...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Đình Thịnh Văn Huyên phát biểu tại buổi làm việc.

Nhằm đảm bảo các hoạt động lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn, xã Ba Đình đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư các hạng mục thiết yếu tại khu di tích; bố trí bãi đỗ xe tạm thời gần khu vực tổ chức lễ kỷ niệm; chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và bàn giao các công trình theo thiết kế.

Xã cũng đề nghị các sở, ngành hỗ trợ chuyên môn, xây dựng kịch bản và điều hành chi tiết lễ dâng hương, lễ cầu siêu.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận tinh thần chủ động của xã Ba Đình trong công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rà soát kỹ từng phần việc, nhất là các điều kiện về hạ tầng, giao thông, bãi đỗ xe, điện chiếu sáng, cảnh quan di tích và công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung; chủ động xây dựng phương án tổ chức các hoạt động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tạo dấu ấn và góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng.

Về phía nhà đầu tư, cần tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án, bảo đảm chất lượng, sớm hoàn thành và bàn giao theo kế hoạch nhằm phục vụ tốt các hoạt động lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện các điều kiện cần thiết, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến công trình Di tích khu căn cứ khởi nghĩa Ba Đình và các hoạt động chính của lễ kỷ niệm, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Hoài Anh