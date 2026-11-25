Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Thanh Hóa giành thêm 4 huy chương, Bắn cung và Billiards ghi dấu ấn

Ngày 25/11, đoàn Thể thao Thanh Hóa giành thêm 1 HCB và 3 HCĐ ở các môn Billiards & Snooker, Kurash và Bắn cung tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đáng chú ý, Từ Thị Nam giành huy chương thứ hai tại Đại hội, trong khi Billiards & Snooker nâng tổng thành tích lên 1 HCB và 2 HCĐ. Ở môn bơi, Phạm Thị Vân và Hoàng Thị Trang lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 chung kết 50m ngửa nữ.

Thành tích đoàn thể thao Thanh Hóa ngày 25/11: 1 HCB: Ngô Hồng Thắng - Nguyễn Ngọc Nhuận (Billiards & Snooker) 3 HCĐ: Lê Thị Phương Thảo (Kurash); Đoàn Duy Nguyệt Ánh (Billiards & Snooker); Từ Thị Nam (Bắn cung).

18h30 - Từ Thị Nam giành thêm HCĐ, Bắn cung Thanh Hóa có huy chương thứ hai

VĐV Từ Thị Nam tiếp tục mang về huy chương cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi giành HCĐ nội dung 30m cung 3 dây nữ trong chiều 25/11.

Trước đó, Từ Thị Nam đã giành HCB nội dung 70m cung 3 dây nữ ngày 24/11. Như vậy, cung thủ này đã có 2 huy chương cá nhân, đồng thời đóng góp toàn bộ 1 HCB và 1 HCĐ của Bắn cung Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện tại.

18h25 - Phạm Thị Vân xếp thứ 4, Hoàng Thị Trang đứng thứ 5 chung kết 50m ngửa nữ

Hai kình ngư Thanh Hóa là Phạm Thị Vân và Hoàng Thị Trang đã hoàn thành lượt bơi chung kết nội dung 50m ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong tối 25/11.

Kết quả nội dung 50m bơi ngửa.

Trong đó, Phạm Thị Vân xếp thứ 4, còn Hoàng Thị Trang đứng thứ 5 chung cuộc. Dù chưa thể giành thêm huy chương, cả hai VĐV đều góp mặt trong nhóm 5 kình ngư dẫn đầu nội dung này.

Sau ba ngày tranh tài, Phạm Thị Vân đã giành được 2 HCB ở các nội dung 100m và 50m tự do nữ.

18h20 - Trần Thị Hạnh giành chiến thắng ở môn Võ cổ truyền

VĐV Trần Thị Hạnh của Thanh Hóa đã giành chiến thắng trong trận đấu đối kháng hạng cân 60-64kg nữ môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó giành quyền đi tiếp.

Trần Thị Hạnh chiến thắng trận đấu đầu tiên ở hạng 60-64 kg nữ.

Trước đó, đồng đội Lương Minh Cảnh cũng vượt qua vòng loại hạng cân 80-85kg nam, trong khi Nguyễn Đăng Mạnh dừng bước ở hạng cân 54-57kg nam.

16h45 - Đoàn Duy Nguyệt Ánh nhận HCĐ nội dung Carom 3 băng nữ

Cơ thủ Đoàn Duy Nguyệt Ánh đã mang về tấm HCĐ nội dung Carom 3 băng nữ cho đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sau khi dừng bước ở bán kết.

Đoàn Duy Nguyệt Ánh (áo đen) giành HCĐ môn Billiards & Snooker.

Đây là tấm huy chương thứ ba của Billiards & Snooker Thanh Hóa tại Đại hội năm nay, sau HCB nội dung Pool 9 bi đôi nam của Ngô Hồng Thắng – Nguyễn Ngọc Nhuận và HCĐ Pool 9 bi đơn nam của Nguyễn Tiến Minh.

Ngô Hồng Thắng – Nguyễn Ngọc Nhuận nhận HCB.

Ngay trong lần đầu tiên đại diện tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, các cơ thủ xứ Thanh đã giành được 1 HCB và 2 HCĐ, ghi dấu ấn đáng chú ý trong hành trình tranh tài.

16h25 - Billiards Thanh Hóa giành HCB đôi nam Pool 9 bi sau trận chung kết với Hà Nội

Cặp cơ thủ Ngô Hồng Thắng – Nguyễn Ngọc Nhuận đã giành tấm HCB nội dung Pool 9 bi đôi nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sau khi để thua cặp Lường Đức Thiện – Phạm Phương Nam (Hà Nội) với tỷ số 6-9 trong trận chung kết diễn ra chiều 25/11.

Cặp cơ thủ Ngô Hồng Thắng – Nguyễn Ngọc Nhuận giành tấm HCB nội dung Pool 9 bi đôi nam.

Trước đối thủ mạnh, hai cơ thủ Thanh Hóa đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng, qua đó khép lại hành trình tranh tài với vị trí á quân.

Trước đó, Ngô Hồng Thắng và Nguyễn Ngọc Nhuận đã vượt qua cặp cơ thủ chủ nhà TP.HCM ở bán kết để giành quyền vào trận đấu cuối cùng.

Dù chưa thể giành HCV, việc góp mặt tại chung kết và giành HCB là thành tích đáng ghi nhận của Billiards & Snooker Thanh Hóa ngay trong lần đầu tiên đại diện tỉnh tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Đây cũng là tấm huy chương thứ hai của đội tuyển tại Đại hội năm nay, sau tấm HCĐ nội dung Pool 9 bi đơn nam của Nguyễn Tiến Minh ngày 23/11.

16h10 - Wushu Thanh Hóa có thêm võ sĩ giành chiến thắng, Nguyễn Thị Ánh vào bán kết

Đội tuyển Wushu Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở các hạng cân Sanda (đối kháng) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trong chiều 25/11.

Ở hạng cân 65kg nữ, Nguyễn Thị Ánh giành chiến thắng trước đối thủ đến từ Thái Nguyên, qua đó giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Nguyễn Thị Ánh giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, Lê Việt Anh không thể vượt qua đại diện Lào Cai ở hạng cân 70kg nam và dừng bước.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Thắng cũng đã giành chiến thắng ở hạng cân 65kg nam, qua đó giành quyền vào bán kết.

16h05 - Xe đạp đường trường Thanh Hóa xếp thứ 5 nội dung đồng đội nữ

Đội tuyển Xe đạp đường trường Thanh Hóa hoàn thành phần thi nội dung đồng đội nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, xếp thứ 5 chung cuộc.

Bốn VĐV tham gia gồm Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Lê Thị Huyền và Phạm Thị My.

16h00 - Cờ tướng Thanh Hóa: Đỗ Thị Mai hòa, Phạm Thị Kim Liên thua ván 7

Ở ván đấu thứ 7 môn Cờ tướng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, kỳ thủ Đỗ Thị Mai của Thanh Hóa cầm hòa đối thủ đến từ Hà Nội.

Trong khi đó, Phạm Thị Kim Liên để thua đại diện Đà Nẵng.

Như vậy, Cờ tướng Thanh Hóa khép lại nội dung cờ truyền thống và không giành được huy chương.

12h00 - Billiards & Snooker Thanh Hóa vào chung kết Pool 9 bi đôi nam, tranh HCV lúc 14h00

Cặp cơ thủ Ngô Hồng Thắng - Nguyễn Ngọc Nhuận đã giành quyền vào chung kết nội dung Pool 9 bi đôi nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, mở ra cơ hội giành tấm HCV đầu tiên cho Billiards & Snooker Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Ở trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 14h00 chiều 25/11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), hai cơ thủ Thanh Hóa sẽ đối đầu cặp Lường Đức Thiện – Phạm Phương Nam (Hà Nội).

Trước đó, Billiards & Snooker Thanh Hóa đã ghi dấu mốc lịch sử với tấm HCĐ Pool 9 bi đơn nam của Nguyễn Tiến Minh ngày 23/11. Việc tiếp tục có đại diện góp mặt tại trận chung kết là kết quả đáng chú ý của đội tuyển ngay trong lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

11h25 - Wushu Thanh Hóa có thêm võ sĩ vào bán kết

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Thắng của Thanh Hóa đã giành chiến thắng trước đối thủ Hải Phòng ở hạng cân 65kg nam nội dung Sanda (đối kháng) môn Wushu, qua đó giành quyền vào bán kết tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trước đó, Nguyễn Ngọc Thắng đã vượt qua đối thủ Đà Nẵng trong trận ra quân ngày 24/11. Với hai chiến thắng liên tiếp, võ sĩ Thanh Hóa tiếp tục tiến sâu và đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương.

11h20 - Pencak Silat Thanh Hóa có thêm 2 chiến thắng ở vòng loại

Đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa tiếp tục có khởi đầu thuận lợi trong ngày thi đấu 25/11 khi Lương Văn Quê và Lê Bá Kết cùng giành chiến thắng ở các hạng cân đối kháng.

Ở hạng 55kg nam, Lương Văn Quê vượt qua đại diện Quảng Ninh. Trong khi đó, Lê Bá Kết đánh bại đối thủ Quân đội ở hạng 70kg nam, qua đó giành quyền đi tiếp.

Chiều và tối nay, Pencak Silat Thanh Hóa tiếp tục có 4 võ sĩ tranh tài ở vòng loại.

13h15 - Nguyễn Trọng Hải lọt Top 8 nội dung 30m cung 3 dây nam

Các cung thủ Thanh Hóa đã hoàn thành phần thi buổi sáng ở hai nội dung 50m và 30m cung 3 dây nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ở cự ly 30m, Nguyễn Trọng Hải có kết quả tốt nhất trong số các VĐV Thanh Hóa khi xếp thứ 8. Nguyễn Minh Quý đứng thứ 23, Phạm Minh Đức thứ 40, Lê Văn Lực thứ 41, Nguyễn Xuân Hoàng thứ 47, Lê Gia Sang thứ 48 và Bùi Ngọc Lâm thứ 50.

Trong khi đó, ở cự ly 50m, Nguyễn Minh Quý đạt thứ hạng cao nhất của Thanh Hóa với vị trí thứ 21. Các VĐV còn lại gồm Lê Văn Lực (29), Phạm Minh Đức (38), Nguyễn Xuân Hoàng (45), Lê Gia Sang (49) và Bùi Ngọc Lâm (50).

Chiều nay, Bắn cung Thanh Hóa tiếp tục tranh tài ở hai nội dung nữ:

14h00: Từ Thị Nam thi đấu 50m cung 3 dây nữ.

15h00: Phạm Hạnh Nguyên và Từ Thị Nam thi đấu 30m cung 3 dây nữ.

Trước đó, Từ Thị Nam đã giành HCB nội dung 70m cung 3 dây nữ ngày 24/11.

11h35 - Lê Thị Phương Thảo giành HCĐ, Kurash Thanh Hóa khép lại Đại hội với 4 huy chương

Võ sĩ Lê Thị Phương Thảo đã giành tấm HCĐ hạng cân dưới 63kg nữ môn Kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, sau khi dừng bước ở bán kết trước đối thủ đến từ Cần Thơ trong chiều 25/11.

Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của đội tuyển Kurash Thanh Hóa tại Đại hội năm nay. Sau ba ngày tranh tài, đội tuyển khép lại hành trình với 1 HCB và 3 HCĐ.

Trong đó, Quách Trần Thanh Hằng giành HCB hạng dưới 40kg nữ; ba tấm HCĐ thuộc về Phạm Thị Ngọc Anh (dưới 48kg nữ), Lê Thị Quỳnh Tuyên (dưới 57kg nữ) và Lê Thị Phương Thảo (dưới 63kg nữ).

10h15 - Lê Thị Phương Thảo vào bán kết Kurash hạng dưới 63kg nữ

Võ sĩ Lê Thị Phương Thảo của Thanh Hóa đã giành quyền vào bán kết hạng cân dưới 63kg nữ môn Kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ở vòng đấu trước, Phương Thảo vượt qua đối thủ đến từ TP.HCM, qua đó giành quyền đi tiếp. Tại bán kết, đại diện Thanh Hóa sẽ gặp VĐV Cần Thơ để cạnh tranh suất vào chung kết.

Trước đó, Kurash Thanh Hóa đã giành 1 HCB và 2 HCĐ tại Đại hội năm nay.

10h00 - Lương Minh Cảnh vượt qua vòng loại môn Võ cổ truyền

VĐV Lương Minh Cảnh của Thanh Hóa đã giành chiến thắng ở trận đấu vòng loại hạng cân 80–85kg nam môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó giành quyền vào vòng đấu tiếp theo.

Trước đó, đồng đội Nguyễn Đăng Mạnh đã dừng bước ở hạng cân 54–57kg nam sau thất bại trước đối thủ Ninh Bình.

Trong ngày 25/11, Võ cổ truyền Thanh Hóa còn có hai đại diện nữ tranh tài là Trần Thị Hạnh (60–64kg) và Trần Thị Hậu (64–68kg), dự kiến thi đấu từ 18h00.

9h20 - Phạm Thị Vân và Hoàng Thị Trang cùng vào chung kết 50m ngửa nữ

Đội tuyển Bơi Thanh Hóa đón nhận tin vui trong sáng 25/11 khi cả hai kình ngư Phạm Thị Vân và Hoàng Thị Trang đều vượt qua vòng loại, giành quyền vào chung kết nội dung 50m ngửa nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Kết quả thi vòng loại của Phạm Thị Vân (thứ 5) và Hoàng Thị Trang (thứ 4).

Đối thủ đáng chú ý nhất của hai VĐV Thanh Hóa ở lượt bơi chung kết là Nguyễn Thị Ánh Viên, người vừa giành HCV và phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 100m ngửa nữ ngày 24/11.

9h15 - Nguyễn Đăng Mạnh dừng bước ở môn Võ cổ truyền

Ở nội dung đối kháng hạng cân 54-57kg nam môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, VĐV Nguyễn Đăng Mạnh của Thanh Hóa đã không thể vượt qua đối thủ đến từ Ninh Bình trong trận đấu sáng 25/11, qua đó dừng bước tại giải.

Nguyễn Đăng Mạnh (đỏ) dừng bước ở hạng 54-57 kg nam.

Trong ngày hôm nay, Võ cổ truyền Thanh Hóa tiếp tục có các đại diện tranh tài gồm Lương Minh Cảnh (80-85kg nam), Trần Thị Hạnh (60–64kg nữ) và Trần Thị Hậu (64-68kg nữ).

Hôm nay đoàn Thanh Hóa bước vào tranh tài ở 14 môn, với nhiều nội dung đáng chú ý và những cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ở môn Bơi, Hoàng Thị Trang và Phạm Thị Vân tham gia vòng loại cự ly 50m ngửa nữ từ 9h00. Sau hai tấm HCB ở các nội dung 100m và 50m tự do nữ, Phạm Thị Vân tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng tiếp tục mang về thành tích.

Phạm Thị Vân sẽ tranh tài ở nội dung 50m bơi ngửa trong ngày hôm nay.

Trong khi đó, Billiards & Snooker có hai trận bán kết quan trọng. Đoàn Duy Nguyệt Ánh tranh tài ở nội dung 3 băng nữ, còn cặp Nguyễn Ngọc Nhuận - Ngô Hồng Thắng bước vào bán kết đôi nam Pool 9 bóng. Sau tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội của Nguyễn Tiến Minh, các cơ thủ Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu giành quyền vào chung kết, qua đó nâng cao thành tích của đội tuyển.

Điền kinh Thanh Hóa cũng bắt đầu chương trình thi đấu với vòng loại 400m nam. Ba VĐV Nguyễn Hùng Việt, Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Xuân Phú sẽ bước vào tranh tài từ 17h00 tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Ở môn Bắn cung, sau khi Từ Thị Nam mang về tấm HCB đầu tiên cho đội tuyển, các cung thủ Thanh Hóa tiếp tục thi đấu ở các cự ly 50m và 30m cung 3 dây. Những nội dung tiếp theo được kỳ vọng sẽ ghi nhận sự cải thiện về điểm số, thứ hạng và khả năng cạnh tranh huy chương.

Một điểm đáng chú ý khác là môn Golf, nơi Nguyễn Đức Sơn tiếp tục vòng đấu thứ hai sau khi tạm nằm trong nhóm 3 VĐV dẫn đầu. Kết quả các vòng đấu tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội giành huy chương của đại diện Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Võ cổ truyền, Wushu, Kurash, Boxing, Đấu kiếm, Xe đạp đường trường, Cầu mây bãi biển và Cờ tướng tiếp tục có các VĐV tham gia tranh tài.

Lịch thi đấu của đoàn Thanh Hóa ngày 25/11 6h30 - GOLF (Sân Golf Leman Củ Chi, TP.HCM) Vòng 2 đơn nam (6h30): Vương Nam A, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Đức Sơn. Vòng 2 đơn nữ (6h35): Arena Trần, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên. Đồng đội nam (7h00): Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Huy Hùng, Vương Nam A. Đồng đội nữ (7h35): Arena Trần, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên. 7h00 - CẦU MÂY BÃI BIỂN (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP.HCM) Đội 4 nữ (7h00): Thanh Hóa gặp Nghệ An. Đội 4 nam (13h30): Thanh Hóa gặp Lào Cai. 8h00 - CỜ TƯỚNG (Khách sạn Grand Palace, TP.HCM) Ván 7: Đỗ Thị Mai, Phạm Thị Kim Liên (đối thủ đang bốc thăm). Phiên thi đấu tiếp theo từ 15h00, nội dung sẽ tiếp tục được cập nhật. 8h00 - VÕ CỔ TRUYỀN (Nhà thi đấu TDTT phường Tân Phú, TP.HCM) 54–57kg nam (8h00): Nguyễn Đăng Mạnh gặp VĐV Ninh Bình. 80–85kg nam (8h00): Lương Minh Cảnh gặp VĐV Hưng Yên. 60–64kg nữ (18h00): Trần Thị Hạnh gặp VĐV Đồng Nai. 64–68kg nữ (18h00): Trần Thị Hậu gặp VĐV Nghệ An. 8h00 - XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG (Đường Rừng Sác, xã Cần Giờ, TP.HCM) Đồng đội nữ: Bùi Đàm Mai Chi, Hà Ngọc Diệp, Lê Thị Huyền, Phạm Thị My. 8h30 - WUSHU (Nhà thi đấu TP. Đồng Nai) Sanda 65kg nam (8h30): Nguyễn Ngọc Thắng gặp VĐV Hải Phòng. Sanda 70kg nam (15h00): Lê Việt Anh gặp VĐV Lào Cai. Sanda 65kg nữ (15h00): Nguyễn Thị Ánh gặp VĐV Thái Nguyên. 9h00 - BƠI (CLB Bơi Lặn Phú Thọ, TP.HCM) Vòng loại 50m ngửa nữ: Hoàng Thị Trang, Phạm Thị Vân.Vòng chung kết diễn ra lúc 18h00 9h00 - KURASH (Nhà thi đấu TDTT Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM) Đối kháng 63kg nữ: Lê Thị Phương Thảo gặp VĐV TP.HCM. 9h00 - BẮN CUNG (Sân vận động Lam Sơn) 50m cung 3 dây nam (9h00): Bùi Ngọc Lâm, Lê Gia Sang, Lê Văn Lực, Nguyễn Minh Quý, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Minh Đức. 30m cung 3 dây nam (10h00): Các VĐV trên cùng Nguyễn Trọng Hải. 50m cung 3 dây nữ (14h00): Từ Thị Nam. 30m cung 3 dây nữ (15h00): Phạm Hạnh Nguyên, Từ Thị Nam. 9h00 - ĐẤU KIẾM (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) Vòng bảng kiếm liễu cá nhân nam: Nguyễn Minh Huy, Ngân Quốc Kiệt, Lê Phạm Anh Đức, Nguyễn Quốc Việt Anh, Nguyễn Hoàng Sơn, Hoàng Đình Hiếu. 9h00 - BILLIARDS & SNOOKER (Nhà thi đấu TDTT Nguyễn Du, TP.HCM) Bán kết 3 băng nữ: Đoàn Duy Nguyệt Ánh. Bán kết đôi nam Pool 9 bóng: Nguyễn Ngọc Nhuận, Ngô Hồng Thắng. 15h00 - BOXING (Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM) 48–51kg nam: Đỗ Xuân Anh gặp VĐV Quảng Ngãi. 17h00 - ĐIỀN KINH (Sân vận động Thống Nhất, TP.HCM) Vòng loại 400m nam: Nguyễn Hùng Việt, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Xuân Phú. PENCAK SILAT (Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) Lịch thi đấu tiếp theo đang được cập nhật. Thời gian thi đấu có thể thay đổi theo lịch điều hành của Ban tổ chức.

HS