Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra

Sáng 21/8, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X, năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Đại hội được tổ chức trong 2 năm 2025 và 2026 ở 2 cấp, gồm đại hội cấp xã và đại hội cấp tỉnh. Toàn Đại hội có 23 môn thi đấu, thu hút gần 7.000 vận động viên tham gia.

Công tác tổ chức, điều hành các môn thi đấu được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng luật và điều lệ. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức trang trọng, kết hợp giữa nghi thức thể thao và chương trình nghệ thuật, góp phần giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa và phong trào thể thao của Thanh Hóa.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận trao đổi và chia sẻ nhiều ý kiến thiết thực, sát với thực tiễn triển khai tại cơ sở; đồng thời tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức, điều hành các môn thi đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khẳng định, Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X đã được tổ chức thành công, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện ở quy mô tổ chức, chất lượng chuyên môn và thành tích thi đấu, mà còn tạo động lực quan trọng để tiếp tục phát triển phong trào TDTT quần chúng, nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, phát hiện và tuyển chọn các VĐV xuất sắc để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 11 tới.

Duy Tính