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Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Lê Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/6, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên thứ hai và bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự chúc mừng và chỉ đạo Đại hội về phía Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh... Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên bế mạc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Chiều 27/6, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên thứ hai và bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dự chúc mừng và chỉ đạo Đại hội về phía Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam có Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh... Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên bế mạc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng biên tập Tạp chí CAND; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chia thay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Thanh Hóa khóa VI không tái cử khóa VII.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Lê Hợi

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    Phiên thứ nhất, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ ...

    Sáng 27/6, tại trường quay Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đại hội Hội Nhà báo Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên thứ nhất. Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Báo cáo Kiểm tra, Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII. Dưới đây là một số hình ảnh tại phiên thứ nhất Đại hội

Từ khóa:

#Hội nhà báo #Thanh hóa #Nhiệm kỳ #Đại hội #thành công tốt đẹp #tỉnh #hoàn thành toàn bộ #chương trình đề ra #bế mạc

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