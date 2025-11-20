Đại Hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi thiết lập “ngừng bắn Olympic”

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/11 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia tạm ngừng xung đột trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic mùa Đông 2026 tại Italy, tiếp tục duy trì truyền thống “ngừng bắn Olympic” có từ thời Hy Lạp cổ đại.

Nghị quyết do Italy - nước chủ nhà Olympic - trình bày, đề nghị thiết lập môi trường hòa bình từ 7 ngày trước lễ khai mạc Olympic (dự kiến diễn ra từ ngày 4-26/2/2026) tới 7 ngày sau khi bế mạc Paralympic (6-15/3/2026). Văn kiện nhấn mạnh thể thao có thể là công cụ thúc đẩy đối thoại, khoan dung và hòa giải trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Kirsty Coventry nhấn mạnh Olympic tạo ra một không gian hiếm hoi đặc biệt để các quốc gia gặp gỡ với tinh thần nhân văn, vượt lên trên khác biệt hay đối kháng.

Bà đồng thời đề nghị các nước hạn chế yếu tố chính trị trong thể thao, trong đó có việc không từ chối cấp thị thực cho vận động viên vì lý do chính trị.

Dù được thông qua 2 năm một lần kể từ 1993, nghị quyết về việc “ngừng bắn Olympic” thường không được tuân thủ trọn vẹn, theo đó xung đột vẫn tiếp diễn trong các kỳ Olympic trước đây./.

Theo TTXVN