Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa góp ý hoàn thiện các dự án luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, ngày 22/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá thảo luận tại Tổ 13 về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá điều hành phiên thảo luận. Dự phiên thảo luận có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá điều hành phiên thảo luận. Ảnh: An Nhiên

Các đại biểu tán thành việc sửa đổi đồng bộ 3 luật nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị quy định rõ quyền, nghĩa vụ, điều kiện và trách nhiệm của các chủ thể; rà soát, xử lý những điểm chưa thống nhất giữa các dự luật, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và khả thi khi triển khai.

Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: An Nhiên

Góp ý về đăng ký đất đai lần đầu, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đề nghị phân định rõ việc đăng ký đất đai với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đại biểu, thực tế tại nhiều địa phương, hai thủ tục thường được thực hiện gắn với nhau, khiến người dân chưa có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất gặp khó khăn ngay từ khâu đăng ký, trong khi đăng ký đất đai là thủ tục bắt buộc. Việc đăng ký nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về người sử dụng, mục đích và thời điểm sử dụng đất, phục vụ công tác quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điều kiện, đồng thời xử lý những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất qua các thời kỳ.

Đại biểu Cao Thị Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh. Ảnh: An Nhiên

Đối với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đại biểu Cao Thị Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đề nghị gắn việc bố trí chỗ ở mới với phục hồi sinh kế cho người dân. Dự thảo luật cần quy định cụ thể thời hạn bố trí chỗ ở chính thức, trách nhiệm khi chậm thực hiện và mức hỗ trợ thuê nhà phù hợp với thời gian chờ thực tế. Khu tái định cư phải bảo đảm chất lượng, thuận tiện tiếp cận trường học, nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu; chính sách hỗ trợ cần gắn với khả năng phục hồi thu nhập, tạo việc làm, đào tạo nghề và điều kiện kinh doanh của người dân.

Về cơ chế xác định giá đất, đại biểu Cao Thị Xuân đề nghị làm rõ trách nhiệm công khai căn cứ xây dựng bảng giá đất, phương pháp lựa chọn dữ liệu và việc giải trình ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Đối với đất chậm đưa vào sử dụng, cần xác định rõ thời điểm tính chậm tiến độ, tiêu chí nhận diện vi phạm và trách nhiệm của từng chủ thể; phân biệt nguyên nhân chậm do nhà đầu tư với trường hợp cơ quan nhà nước chưa hoàn thành các thủ tục liên quan.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: An Nhiên

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đề nghị hoàn thiện quy định cấp Giấy chứng nhận đối với đất ở được giao không đúng thẩm quyền; bổ sung quy định chuyển tiếp về hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất khi người dân tự nguyện trả lại đất. Đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, cần đánh giá tiến độ theo từng phần diện tích, phân kỳ và hạng mục đầu tư đã được phê duyệt. Đại biểu cũng đề nghị bổ sung cơ chế xử lý việc di dời mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp không xác định được thân nhân hoặc thân nhân không phối hợp; quy định rõ cơ chế cho thuê đất nông nghiệp, đất công ích, đồng thời bổ sung quy định về cấp lại Giấy chứng nhận bị mất và xử lý sai lệch diện tích đất.

Đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: An Nhiên

Góp ý về các quy định liên quan đến nhà ở và kinh doanh bất động sản, đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa thanh toán, xác lập quyền sở hữu và trách nhiệm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận; quy định cụ thể giá trị pháp lý của khoản 5% người mua đã nộp vào tài khoản theo quy định và thời hạn chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Đại biểu cũng đề nghị thống nhất điều kiện cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa bán, tránh phát sinh thủ tục nhiều lần; làm rõ việc kế thừa quyền, nghĩa vụ khi chuyển nhượng dự án. Các quy định về hiệu lực và chuyển tiếp giữa 3 luật cần được rà soát thống nhất để bảo đảm thuận lợi trong quá trình áp dụng.

Các đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện luật cần gắn với điều kiện tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế giám sát, lấy sự ổn định đời sống của người dân và hiệu quả sử dụng đất làm căn cứ đánh giá chính sách, qua đó tạo đồng thuận xã hội và khơi thông nguồn lực đất đai.

Cẩm Tú