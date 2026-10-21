Bộ Nội vụ rà soát vị trí việc làm, chuẩn bị phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Ngày 20/10/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ký Quyết định số 1299/QĐ-BNV thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ.

Bộ Nội vụ rà soát vị trí việc làm, chuẩn bị phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Trước đó, ngày 19/10/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 536/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Phó Thủ tướng lưu ý cần thống nhất nhận thức xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ “điểm”

Thực hiện yêu cầu trên, Bộ Nội vụ tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trọng tâm, gồm: Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Quyết định số 2005/QĐ-TTg ngày 19/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo liên quan; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Tổ công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trương Hải Long làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Trọng tâm công việc là hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực; rà soát danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; thống kê khối lượng, thời gian thực hiện công việc, nhân lực và biên chế hiện có theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Song song đó, Tổ công tác có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện; đối chiếu hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và kết quả kê khai; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm rõ, bổ sung, hoàn thiện nội dung chưa đáp ứng yêu cầu; kịp thời tổng hợp, đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác tham mưu hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, đề xuất bố trí, sử dụng, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của Bộ; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn hóa, tổng hợp và cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Kết quả triển khai tại Bộ Nội vụ sẽ là cơ sở thực tiễn để hoàn thiện phương pháp, quy trình rà soát, từng bước nhân rộng trong các bộ, cơ quan ngang bộ, góp phần xây dựng hệ thống vị trí việc làm thống nhất, khoa học, sát chức năng, nhiệm vụ; gắn quản lý biên chế với chất lượng đội ngũ và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-noi-vu-ra-soat-vi-tri-viec-lam-chuan-bi-phuong-an-bien-che-giai-doan-2027-2031-102261020204344578.htm