Thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng cả tâm sức, trí lực

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia; Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu; đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Võ Quang Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang liệt sĩ

Trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hai nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ, cần được thực hiện đồng bộ.

Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Lễ đón, truy điệu và an táng được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống.

Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh điều hành nội dung thảo luận tại hội nghị.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh triển khai theo phương châm làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng; tổ chức lấy mẫu cuốn chiếu để bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đến ngày 10/9/2026, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang liệt sĩ; khai quật 2.922 ngôi mộ, thu được 2.602 mẫu đủ điều kiện. Có 320 ngôi mộ không đủ điều kiện lấy mẫu do hài cốt đã phân hủy, than hóa hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Giai đoạn 1 Ban Chỉ đạo tỉnh đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội 2.621 mẫu theo quy trình “5 đúng”.

Trong quá trình quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu, mỗi mẫu được kiểm tra, đối chiếu thông tin, gắn mã định danh duy nhất, lập hồ sơ, niêm phong theo nguyên tắc “mỗi thời điểm chỉ mở một hài cốt; mẫu mỗi hài cốt liệt sĩ đựng riêng một hộp”; bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội 2.621 mẫu theo quy trình “5 đúng” (đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản, đúng chuỗi bàn giao).

Công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ được Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, tuyên truyền, vận động và thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân. Từ tháng 5/2025 đến nay đã lấy mẫu 41.223 thân nhân của 31.650 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mẫu được vận chuyển, lưu trữ theo quy trình của Bộ Công an và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu căn cước để đối sánh với dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Sở Nội vụ đã giải quyết 100 trường hợp bằng phương pháp thực chứng; tiếp nhận 42 trường hợp giám định ADN; qua việc đối sánh mẫu thân nhân đã xác định được 11 danh tính.

Thượng tá Lê Hữu Tuấn, Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã làm rõ thêm về kết quả đã đạt được và đề xuất các chủ trương, giải pháp, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm.

“Dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc chắn đến đó”

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia, ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa trong triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là kết quả lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan thường trực tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ và triển khai các giải pháp phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu; không vì áp lực tiến độ mà lúng túng trong tổ chức thực hiện. Các đơn vị phải nắm chắc đặc điểm địa bàn, bám sát thông tin, hướng dẫn và quy trình chuyên môn, kiên trì thực hiện theo phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc chắn đến đó”.

Thượng tướng Lê Quang Minh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội; chuyển từ chờ thông tin sang chủ động tìm kiếm, thu thập thông tin ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, kịp thời động viên, khen thưởng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Lào.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen.

Trong giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo tỉnh chuyển trọng tâm sang tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh và tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Quá trình tìm kiếm, quy tập, thực hiện theo quy trình “8 bước xây dựng hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ” với phương châm “làm chắc từng bước, xác minh kỹ từng thông tin, tìm kiếm đến cùng các nguồn tin có cơ sở”, mục tiêu tìm kiếm quy tập 130 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ; chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mẫu, hồ sơ, dữ liệu.

Hoàng Lan