Danh sách các mỏ khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hiện nay, trữ lượng khai thác đất làm vật liệu san lấp còn lại trong năm 2026 là 15,05 triệu m3, đất làm vật liệu san lấp 5,08 triệu m3, cát làm vật liệu xây dựng 0,37 triệu m3.

Ảnh minh họa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tiến hành rà soát các mỏ khoáng sản được cấp phép đang hoạt động, các khu vực được cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các loại khoáng sản đất san lấp, đá, cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Kết quả rà soát như sau:

Đá làm vật liệu xây dựng xây dựng thông thường: 147 mỏ và 6 dự án thu hồi khoáng sản đang hoạt động, trữ lượng khai thác còn lại trong năm 2026: 5,08 triệu m3. (Xem danh sách)

Đất làm vật liệu san lấp: 21 mỏ và 22 dự án thu hồi khoáng sản đang hoạt động, trữ lượng khai thác còn lại trong năm 2026: 15,05 triệu m3. (Xem danh sách)

Cát làm vật liệu xây dựng: 09 mỏ đang hoạt động, trữ lượng khai thác còn lại trong năm 2026: 0,37 triệu m3. (Xem danh sách)

Sở Công Thương công khai danh sách các mỏ khoáng sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để các nhà đầu tư kịp thời nắm bắt thông tin chính xác về các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

NM