Thông cáo báo chí số 5 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Thứ Tư, ngày 21/10/2026, ngày làm việc thứ năm, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án Luật. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Buổi sáng, từ 8 giờ đến 9 giờ 10: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 4 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi);

(4) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; (5) Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Từ 9 giờ 10: Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: (1) Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); (2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; (3) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung: (1) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; (2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động Chữ thập Đỏ và Luật Việc làm; (3) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; (4) Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Thứ Năm, ngày 22/10/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: (1) Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); (3) Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự Luật trên.

Buổi chiều: Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về các nội dung: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); (2) Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); (3) Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)./.

Theo TTXVN