Làm rõ thông tin giáo viên tát học sinh tại Trường Mầm non Hậu Lộc

Ngày 21/10, một clip lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh sự việc 2 giáo viên tại phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc có hành vi tát học sinh ngay trong giờ học. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có mặt tại địa phương để làm rõ thông tin này.

Hình ảnh cắt từ clip.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, sự việc diễn ra vào ngày 20/10. Trong giờ học Mỹ thuật tại lớp C5, hai giáo viên chủ nhiệm là cô N.T.B và N.T.T.L đã có hành vi tát vào mặt và to tiếng với một em học sinh 3 tuổi.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận bức xúc.

Cô giáo Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hậu Lộc cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, nhà trường đã đình chỉ công tác 2 giáo viên để làm rõ nguyên nhân sự việc. Đây cũng là bài học sâu sắc đối với nhà trường trong việc quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và nghiêm khắc chấn chỉnh, không để xảy ra hiện tượng này trong thời gian tới”.

Phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc, nơi xảy ra sự việc.

Hiện tại, Trường Mầm non Hậu Lộc đang phối hợp với các cơ quan chức năng, tiếp tục xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để báo cáo cơ quan cấp trên và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc.

An Thư