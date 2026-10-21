Tuyên dương học sinh đoạt huy chương Olympic Vật lí quốc tế Al - Fergani

Chiều 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá tổ chức lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al - Fergani (FIPhO 2026).

Toàn cảnh lễ tuyên dương và trao thưởng.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026) diễn ra từ ngày 10 đến 17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, hướng tới khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Tham dự kỳ thi, đội tuyển Việt Nam có 4 học sinh được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (căn cứ vào kết quả thi, xếp hạng từ cao xuống thấp).

Tham dự kỳ thi, em Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, đã xuất sắc đoạt Huy chương Đồng.

Em Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn chia sẻ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế chúc mừng thành tích xuất sắc mà em Lê Hồng Nhân đã đạt được; đồng thời ghi nhận, biểu dương Trường THPT Chuyên Lam Sơn, các thầy, cô giáo, đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Bá Tư - người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng em Lê Hồng Nhân và gia đình đã đồng hành, tạo điều kiện để em có được thành tích đáng tự hào.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Thành tích xuất sắc của em Lê Hồng Nhân tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của cả thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Trường THPT Chuyên Lam Sơn cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh làm nòng cốt để tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại biểu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng cho em Lê Hồng Nhân và thầy giáo Nguyễn Bá Tư.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm phần thưởng cho em Lê Hồng Nhân và thầy giáo Nguyễn Bá Tư.

Nguyễn Đạt