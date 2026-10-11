Đặc sản vùng miền hội tụ, hút khách tại xứ Thanh

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 trở thành điểm hẹn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Không chỉ mang đến hành trình khám phá hương vị, sự kiện còn mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và phát triển du lịch thông qua những giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc.

Diễn ra tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa” mang đến không gian ẩm thực đa dạng, nơi những món ăn quen thuộc gặp gỡ các đặc sản mang đậm dấu ấn địa phương.

Với gần 200 gian hàng và hơn 600 món ăn, đồ uống, đặc sản, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, mua sắm mà còn góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Từ những món ăn mang hương vị riêng của mỗi vùng đất đến các sản phẩm OCOP đặc trưng, sự kiện đang tạo thêm cơ hội để giá trị ẩm thực được lan tỏa, trở thành cầu nối giữa văn hóa, kinh doanh và du lịch, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với xứ Thanh.

Đến với liên hoan, du khách có thể thưởng thức ẩm thực của nhiều vùng đất khác nhau như: xôi ngũ sắc, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, bánh lọc Huế, cơm cháy Ninh Bình, lạp xưởng vùng núi xứ Thanh,... Mỗi món ăn mang một hương vị riêng, gắn với đặc trưng văn hóa và đời sống của cộng đồng cư dân nơi sản sinh ra chúng.

Ông Nguyễn Đức Khang, nhân viên kinh doanh bánh mì que Hải Phòng cho biết: “Người dân Thanh Hóa đón nhận các sản phẩm của chúng tôi rất hào hứng. Bánh mì que là sản phẩm có sức tiêu thụ nổi bật, tiếp đến là pa-tê cùng các mặt hàng chế biến từ hải sản. Tổng lượng tiêu thụ của một số mặt hàng đạt mức hàng chục nghìn sản phẩm”.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu những nét sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Mường, Thái; thưởng thức các món ăn truyền thống, xem trình diễn văn nghệ dân gian, tham gia trò chơi, trò diễn và khám phá sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay còn nằm ở không gian văn hóa, ẩm thực Lào. Sự hiện diện của các món ăn và sắc màu văn hóa nước bạn tạo thêm cơ hội giao lưu, giúp không gian sự kiện vượt ra ngoài phạm vi giới thiệu đặc sản trong nước.

Một điểm đáng chú ý của Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 là định hướng kết nối ẩm thực với sản phẩm OCOP, doanh nghiệp và hoạt động du lịch. Các đơn vị tham gia không chỉ giới thiệu, chế biến và bán sản phẩm mà còn quảng bá tour, tuyến, chương trình du lịch, góp phần mở rộng cơ hội kết nối và kích cầu du lịch.

Người tiêu dùng được trực tiếp quan sát, thưởng thức, lựa chọn sản phẩm tại gian hàng. Đây là điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu hàng hóa, tiếp nhận phản hồi và nắm bắt thị hiếu.

Không dừng lại ở trải nghiệm tại chỗ, nhiều người còn lựa chọn mua đặc sản về làm quà cho gia đình, bạn bè.

Từ những món ăn mang hương vị riêng của mỗi vùng đất đến các sản phẩm OCOP đặc trưng, sự kiện đang tạo thêm cơ hội để giá trị ẩm thực được lan tỏa, trở thành cầu nối giữa văn hóa, kinh doanh và du lịch, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với xứ Thanh.

Hoàng Đông - Phương Đỗ